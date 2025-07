Dormir sob as estrelas: confira hospedagens com teto ou janelas panorâmicas

Para quem sonha em dormir sob o céu estrelado, há hospedagens no Brasil que tornam isso possível e com conforto. Em destinos como São Bento do Sapucaí (SP), Visconde de Mauá (RJ), Salesópolis (SP) e Cambará do Sul (RS), é possível se hospedar em domos, cabanas ou chalés com teto de vidro ou janelas panorâmicas que integram o ambiente interno à natureza.

Essas acomodações oferecem experiências únicas: seja para ver o nascer do sol da própria cama, observar a lua cheia ou simplesmente curtir o silêncio da serra. Ideais para casais ou viagens em grupo, elas têm nota superior a 4,6 no Airbnb.

A seguir, selecionamos dez opções que unem charme e natureza. Os preços foram checados em 25/07/25, mas podem variar conforme a data selecionada para a reserva.

Campos do Jordão (SP)

Campos do Jordão é incrível para curtir no inverno Imagem: Divulgação Airbnb

Cabana localizada a 5 km do centro de Campos do Jordão, em área arborizada e silenciosa. O entorno é cercado por vegetação nativa e mata preservada. Ideal para quem busca isolamento e contato com a natureza.

Nota no Airbnb: 4,86

Palavra do hóspede: "Minha experiência nesse chalé foi excepcional. O anfitrião é muito atencioso, eu cheguei às 02:00 da manhã e ele me respondeu prontamente (isso conta muito). O chalé condiz com todas as descrições. Próximo do centro, para quem aluga um carro é excelente". (Debora, julho de 2025)

São Bento do Sapucaí (SP)

São Bento do Sapucaí tem vista para as montanhas Imagem: Divulgação Airbnb

Cabana localizada no interior do Olival Alta Vista, aos pés da Pedra do Baú, a 1.244 metros de altitude. Oferece lareira, cozinha equipada e jacuzzi com vista para a Serra da Mantiqueira. Ideal para quem busca descanso em meio à natureza.

Reserve por R$ 1.347 a diária

Nota no Airbnb: 5,0

Palavra do hóspede: "Simplesmente perfeito. A cabana da Raquel superou todas as nossas expectativas, é ainda mais linda do que nas fotos. O lugar é novinho, com cada detalhe pensado com muito carinho e bom gosto." (Leandro, julho de 2025)

Santo Antônio do Pinhal (SP)

Santo Antônio do Pinhal tem temperaturas amenas por quase todo ano Imagem: Divulgação Airbnb

Chalé rústico a 3 km do centro de Santo Antônio do Pinhal, no caminho para o Pico Agudo. Fica dentro do Village Consorte, área familiar. Possui varanda suspensa com vista para a copa das árvores, hidromassagem, lareira, cozinha equipada, churrasqueira, internet e smart TV.

Reserve por R$ 749 a diária

Nota no Airbnb: 4,96

Palavra do hóspede: "Estadia maravilhosa. Local quieto e aconchegante, super confortável e fácil de chegar. Fora a simpatia da Ariana em nos receber e na comunicação clara e rápida. Adoramos e com certeza vamos voltar." (Amanda, julho de 2025)

Teresópolis (RJ)

Teresópolis fica a poucas horas da capital carioca Imagem: Divulgação Airbnb

Chalé localizado no interior de Teresópolis, com vista para o campo e cercado por natureza. Ideal para casais que buscam tranquilidade. O espaço oferece ambiente reservado, ar puro e clima de serra.

Reserve por R$ 697 a diária

Nota no Airbnb: 5,0

Palavra do hóspede: "Lugar incrível, chalé novinho, tem tudo que precisa para uma estadia tranquila. Thiago super atencioso, amamos e espero voltar mais vezes." (Jussara, julho de 2025)

Visconde de Mauá (RJ)

Visconde de Mauá fica na região serrana do RJ Imagem: Divulgação Airbnb

Cabana rústica e isolada no alto da serra, cercada por natureza. Ideal para duas pessoas que buscam silêncio, vista e descanso. O espaço conta com lareira, banheira com vista e clima propício para desacelerar.

Reserve por R$ 639 a diária

Nota no Airbnb: 4,97

Palavra do hóspede: "O local é deslumbrante, o chalé é lindo e muito funcional, estou encantado até agora. A vontade foi de me mudar para lá. Sobre a Denise e o Thadeu, são simplesmente incríveis, sempre muito solícitos, nos ajudaram a chegar ao local, e em todo momento sempre foram extremamente simpáticos." (Alisson, julho de 2025)

Salesópolis (SP)

Hospedagem com vista deslumbrante Imagem: Divulgação Airbnb

Glamping em domo geodésico com cerca de 40 m², localizado em Salesópolis, próximo ao Parque Nascentes do Rio Tietê. O espaço oferece duas camas, uma no mezanino com teto transparente para observar o céu estrelado e outra voltada para a janela panorâmica. Ideal para quem busca imersão na natureza com conforto.

Reserve por R$ 751 a diária

Nota no Airbnb: 4,97

Palavra do hóspede: "O Skydomo não é somente um local para se hospedar, é uma experiência muito diferenciada e especial, tudo no local é pensado para proporcionar um momento especial e feliz. É um local lindo e muito romântico, mas fomos com nossos filhos para viver algo diferente e foi ótimo." (Symone, julho de 2025)

Sapucaí-Mirim (SP)

É possível tomar um banho de banheiro vendo o céu Imagem: Divulgação

Cabana na Serra da Mantiqueira com vista para o lago e as montanhas. A hospedagem inclui cesta de café da manhã com quitutes mineiros, banheira ao ar livre e lareira. Ideal para quem quer descansar e aproveitar o clima serrano com tranquilidade.

Reserve por R$ 813 a diária

Nota no Airbnb: 4,96

Palavra do hóspede: "Super recomendo o espaço, o lugar é lindo e tranquilo. O chalé é um encanto assim como as fotos, um ótimo local para relaxar e aproveitar a natureza, sem contar o café da manhã que é excepcional." (Patrícia, julho de 2025)

Cambará do Sul (RS)

Cambará do Sul é ótimo para escapar da capital Imagem: Divulgação Airbnb

Hospedagem no estilo glamping que combina natureza, conforto e isolamento. Ideal para quem quer se desconectar da vida urbana. O café da manhã é servido em parceria com o Bistrô Flor de Anis, no centro da cidade, com um buffet preparado com produtos frescos.

Reserve por R$ 900 a diária

Nota no Airbnb: 4,93

Palavra do hóspede: "Experiência única na terra dos Cânions. O Dome é muito confortável e fiel ao anúncio. Mini cozinha equipada, limpeza, local para fogueira à beira do lago e banheira de imersão ao ar livre fazem a diferença." (Pedro, julho de 2025)

Igaratá (SP)

Igaratá fica a poucas horas da capital Imagem: Divulgação Airbnb

Domo romântico instalado no alto de uma colina, com vista privilegiada para o lago e as montanhas. O espaço foi pensado para casais que buscam tranquilidade e conforto em meio à natureza. Conta com cama queen size, banheira de hidromassagem e um deck ao ar livre ideal para relaxar ou jantar ao pôr do sol.

Reserve por R$ 958 a diária

Nota no Airbnb: 4,95

Palavra do hóspede: "Lugar simplesmente inesquecível. A vista é de tirar o fôlego, o domo é impecável, extremamente confortável, completo e o clima de paz desse lugar é surreal. Fizemos nosso pré-wedding ali e não poderíamos ter escolhido cenário melhor. Cada cantinho é especial e pensado com carinho. Voltaria mil vezes." (Amanda, julho de 2025)

Escolhemos cada hospedagem de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos itens oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.