Em obras, linha 11-Coral da CPTM tem operação especial hoje e Paese amanhã

A linha 11-Coral da CPTM, que liga cidades do Alto Tietê ao centro de São Paulo, vai operar com funcionamento alterado hoje e amanhã.

O que aconteceu

Obras vão fazer os trens andarem só por uma via no sábado e paralisar um trecho da linha no domingo. Segundo a CPTM, o bloqueio acontece para reconstrução de partes da via, correção de trilhos, soldas e limpezas.

No sábado, os intervalos entre os trens serão maiores a partir das 11h. A operação vai ser assistida em intervalos diferentes das 11h às 19h, das 19h às 23h e das 23h à meia-noite. A partir das 21h, os veículos só circularão por uma via entre as estações Antonio Gianetti Neto e Ferraz de Vasconcelos. A CPTM não detalhou qual será o intervalo da linha, mas atualizações são dadas no site da companhia ao longo do dia.

No domingo, o trecho entre as estações Guaianases e Ferraz de Vasconcelos não vai funcionar. Passageiros poderão recolher bilhetes para embarcar no sistema Paese, que fará trajeto semelhante ao do trem em ônibus, parando também na estação Antônio Gianetti Neto, que fica no meio do caminho.

Veja onde ficam os pontos do Paese nas estações: Em Guaianases, passageiros deverão embarcar no terminal sul (rua Salvador Gianetti). Na estação Ferraz de Vasconcelos, o ponto de parada para os dois sentidos da via fica na rua Vereador Diomar Novaes, perto da estação. Na Antonio Gianetti Neto, o embarque acontece na Avenida Governador Jânio Quadros, número 1200.

Linha 12-Safira pode ser alternativa. Quem estiver em Mogi das Cruzes, Poá ou até mesmo Ferraz de Vasconcelos pode embarcar na linha coral e trocar de trem na estação Calmon Viana, que liga a linha 11 à linha 12. De lá, é possível seguir direto paea São Paulo sem precisar pegar os ônibus do Paese. O ponto final da linha 12-Safira é a estação Brás, também no centro de São Paulo.

Neste domingo, o Serviço Aeroporto também vai ter funcionamento diferente. Os trens expressos para Guarulhos não vão sair da estação Palmeiras-Barra Funda, como geralmente fazem, e sim da estação Luz.

Quem estiver na estação Barra Funda e quiser seguir para o aeroporto tem duas opções. Pode pegar o metrô da linha 3-Vermelha até a República e trocar para a linha 4-Amarela, descendo na Luz, ou pegar o metrô da linha 3-Vermelha até a Sé e trocar para o sentido Tucuruvi da linha 1-Azul, descendo também na Luz.