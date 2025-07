'Confortável' e 'fácil de instalar': por que esta cadeirinha faz sucesso

Para quem está procurando uma cadeirinha de transporte que ofereça conforto e segurança para as crianças, o Guia de Compras UOL encontrou um modelo da Safety 1st que faz sucesso entre consumidores.

Indicada para bebês recém-nascidos a crianças com até 36 quilos, essa cadeirinha promete durar anos. Confira abaixo os detalhes do produto e também a opinião de quem comprou.

O que diz o fabricante

Para recém-nascidos e crianças com até 36 kg

Instalação feita nos cintos do veículo ou no Isofix

Proteção de impacto lateral com Sistema Air Protect

Capa feita de 100% poliéster e enchimento em 82% poliuretano e 18% poliéster

Cinto e apoio de cabeça ajustáveis

Possui quatro posições de inclinação e ajuste de altura

Tem elásticos de apoio nas laterais que ajudam a colocar e retirar os cintos da criança

O que diz quem comprou

Essa cadeirinha teve mais de 2.000 vendas na Amazon no mês passado e tem nota média de 4.8 (de um máximo de 5) dos compradores. Ela é elogiada, principalmente, pelo conforto e segurança que oferece.

A cadeirinha é excelente! Confortável, acolchoada e reclina o suficiente para que a cabeça da criança não fique caindo para frente. Fabiola

Estofado de qualidade, aparenta ser bem confortável e, o mais importante, o cinto ajusta a um tamanho muito grande. Gabriel de Melo

Veio bem embalado, fácil de instalar, tecido maravilhoso, super confortável. Eu pesquisei bastante antes de comprar e gostei muito e meu filho amou. E, o mais importante, ela é bem segura. E para quem não tem o carro com Isofix dá para usar somente no cinto. (...) Gustavo

Pontos de atenção

Alguns consumidores relataram dificuldade na hora de acomodar bebês recém-nascidos. Outros reclamaram da dificuldade em limpar a cadeirinha.

A cadeirinha é linda, confortável, mas não indico para RN. A minha filha nasceu bem miudinha e ela fica toda torta mesmo eu ajeitando não fica direitinho, pois o espaço é muito grande para um bebê tão pequeno. (...) Thiago

Cadeirinha confortável, tecido bom, segura e de fácil instalação, porém a trava que fica próximo à perna poderia ter regulagem, é muito baixa e na correria do dia a dia, não é prática. Tem que ter muito cuidado toda vez que vai colocar para não beliscar a perna da criança. Techio

A cadeira é boa, não consegui usar de RN, pois é muito grande até com o almofadado que vem junto. Porém, a minha reclamação é sobre a lavagem, minha bebê fez cocô e vazou na cadeira, o protetor do encaixe do cinto no meio das pernas não sai para lavar, dificultando assim a limpeza total quando esses acidentes acontecem. Stephanie

