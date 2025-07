Morre ciclista atropelada por juiz bêbado em Araçatuba (SP)

Internada desde que foi atropelada por um juiz aposentado na última quinta-feira (24), a ciclista Thais Bonatti, de 33 anos, morreu hoje na Santa Casa de Araçatuba, cidade a 530 quilômetros da capital paulista.

O que aconteceu

A ciclista morreu na madrugada de hoje. Ela não resistiu ao traumatismo craniano e sofreu uma parada cardiorespiratória, confirmou o hospital ao UOL. A mulher foi internada em estado grave também com um trauma na bacia.

No momento do acidente, o juiz estava bêbado acompanhado de uma mulher nua. Fernando Augusto Fontes Rodrigues Júnior, 61, parou sua caminhonete Ford Ranger perto de um ponto de descarga de um supermercado no bairro Jardim Presidente. Quando a mulher sentou em seu colo, diz o boletim de ocorrência, o juiz aposentado acelerou o veículo, atropelando a ciclista.

Auxiliar de cozinha, Thais estava a caminho do trabalho quando foi atingida. Ela já havia sido socorrida quando a Polícia Militar chegou ao local.

O juiz foi levado à Delegacia Seccional, onde passou por exame clínico de embriaguez. O médico legista atestou que o juiz estava "alcoolizado/embriagado". A polícia, então, deu voz de prisão ao magistrado e, na sequência, a sua prisão em flagrante foi convertida em preventiva, sem prazo pré-definido.

Responderá em liberdade

O juiz Fernando Augusto Fontes Rodrigues Júnior dirigia embriagado quando atropelou a ciclista Imagem: Reprodução

Depois de pagar R$ 40 mil de fiança, o juiz responderá ao crime em liberdade. Após a confirmação da morte, ele foi indiciado por homicídio culposo, sem intenção de matar. Se condenado à pena máxima, o juiz pode cumprir detenção de até três anos. A pena pode ser aumentada quando o crime é cometido na condução de veículo e há agravantes, como embriaguez.

O UOL não conseguiu contato com a defesa. À Rede Globo, a família informou que lamenta o ocorrido e está prestando auxíliando os familiares de Thais.

Quem é o juiz?

Fernando Júnior fez carreira como juiz da 1.ª Vara Cível de Araçatuba. Ele trabalhou no local até se aposentar, em 15 de agosto de 2019.

Entre janeiro e junho, ele teve rendimento bruto somado de R$ 917 mil. Os dados são do Tribunal de Justiça de São Paulo, disponíveis no Portal da Transparência da Corte. Com os descontos, seu contracheque líquido bateu em R$ 781 mil acumulados no período, média de R$ 130 mil por mês.