'Rei das sucuris': ele mostra como é viver no berço das serpentes em MS

Rafael Gandine, 38, reúne milhares de seguidores em suas redes sociais. Ao compartilhar sua rotina como pescador nos arredores de Jateí (MS), ele mostra aos internautas as enormes sucuris com quem se depara pelo caminho.

Pescaria, natureza e sucuris

Gandine cresceu no cenário que publica em suas redes. Ao UOL, ele conta que sempre viveu na região e que pesca ali desde criança. Morador do assentamento Gleba Nova Esperança, ele passou a compartilhar as gravações que faz durante as pescarias, muitas delas feitas nas redondezas da própria comunidade onde vive.

Para se ter uma ideia do local, segundo a prefeitura de Jateí, o assentamento fica a cerca de 12 quilômetros do centro da cidade, é formado por 76 famílias e tem pouco menos de 200 habitantes. A área conta com 114 lotes, conforme a Superintendência do Incra no Mato Grosso do Sul.

Com o tempo, as cenas captadas durante a rotina de pesca começaram a chamar atenção não apenas pela atividade em si, mas pelos encontros surpreendentes com enormes sucuris. "Minha intenção era fazer conteúdo sobre pescaria. Só que todo pescador sempre tem algum encontro, seja com cobra peçonhenta, sucuri, onça, anta. O que mais aparece aqui na minha região é sucuri. Então, toda vez que vejo alguma, deixo registrado".

O vídeo da sucuri traz muito engajamento. As pessoas gostam de ver, é uma coisa diferente Rafael Gandine

Gandine afirma que já encontrou mais de cem sucuris ao longo de suas pescarias —segundo ele, são diversas aparições mensalmente. "Muitos encontros eu não consegui gravar. Algumas [sucuris] ficam paradas, dormindo, tomando banho de sol. Com outras, não dá tempo [de gravar], porque o encontro é rápido demais", explica.

O pescador diz que as sucuris que encontra estão sempre na água, e que é mais provável se deparar com elas quando pesca em rios menores. Segundo Daniella França, bióloga e doutora em zoologia, a região em que Gandine faz suas gravações é, de fato, um local propício para se deparar com a espécie. "A sucuri vive em habitat aquático, como remansos de rios, lagoas, lagos, represas ou locais próximos a essas fontes d'água", explica a especialista, que se dedica ao estudo das serpentes há 20 anos.

Segundo Daniella, o conjunto de características visto nos registros de Gandine é o cenário ideal para a presença de sucuris. Além de ser uma área natural com conservação considerável e os habitats aquáticos, há, também, alimento em abundância, como peixes e outras presas.

Gandine, inclusive, já presenciou sucuris comendo animais como raposas e capivaras. "É impressionante", diz ele.

Rafael flagrou sucuri comendo uma capivara Imagem: Arquivo pessoal

Pescador foi mordido por uma das sucuris

Gandine conta que um dos episódios que mais o impactou rendeu um enorme susto. "Levei uma mordida em um tanque que estava esvaziado. Fui ver se tinha peixe e foi um acidente. Não sabia que a sucuri estava lá, era bem raso. Acredito que pisei nela e ela me mordeu na panturrilha", relembra.

Ele diz que, ao ver que se tratava de uma sucuri, ficou mais tranquilo, já que a espécie não é venenosa, nem peçonhenta.

É uma serpente áglifa, ou seja, além de não possuir glândulas para produção de veneno, também não possuem as presas que funcionam como um tipo de agulhas de injeção, como as cascavéis, jararaca e cobras-corais-verdadeiras possuem. Essas presas, chamadas de inoculadoras, são ligadas às glândulas de peçonha e são capazes de injetar veneno.

Daniella França, bióloga e doutora em Zoologia

Gandine disse que, mais do que dor, sentiu "medo e adrenalina"."Quando vi que ela estava grudada, joguei a perna para frente para correr, aí a boca [da cobra] escapou da perna e pegou no calcanhar". Um dos dentes do animal ficou preso na pele do pescador, que recebeu tratamento adequado para evitar complicações por causa de eventuais bactérias presentes na boca da sucuri.

À esquerda, a marca da mordida na perna de Rafael. À direita, o dente que ficou preso no pescador Imagem: Arquivo pessoal

Segundo Daniella, a espécie não representa uma ameaça aos humanos. "Casos registrados de ataques de sucuris a pessoas adultas geralmente acontecem por acidentes e não envolvem predação, ou seja, as serpentes não chegam a comer as pessoas", diz. Os "ataques" acontecem por defesa do animal ou por confundir a pessoa com alguma presa.

Apesar do tamanho, a espécie não representa um perigo em potencial para humanos. "Uma sucuri com tamanho médio de quatro, cinco metros, como tem sido o tamanho máximo encontrado na natureza nos últimos séculos, não seria capaz de matar e engolir um ser humano adulto", garante a bióloga.

No caso de crianças, no entanto, é preciso ter cuidado em ambientes onde existem sucuris em abundância. Por serem pequenas, as crianças podem ser confundidas com animais que as sucuris costumam predar. Dessa forma, quando for fazer atividades em locais de natureza onde sucuris já foram avistadas, é aconselhável não deixar as crianças sozinhas em beiras de rios e lagoas Daniella França, bióloga e doutora em zoologia

Mesmo após a mordida, Gandine diz não ter medo do animal. Com a experiência adquirida nas pescarias, afirma saber como agir.

"Se ficar a pelo menos três metros de distância, ela não faz nada",,

De acordo com Daniella, manter um certo distanciamento da cobra é fundamental para evitar acidentes. "Se encontrar uma sucuri, apenas siga para o caminho oposto do animal, não se aproxime e não importune. Se ela estiver no meio do caminho, é só aguardar numa distância segura para ambos e deixar o animal atravessar. Assim como temos medo delas, elas também têm medo de nós."

Vídeos se tornaram principal fonte de renda

Hoje, Gandine se dedica integralmente à criação de conteúdo para suas redes sociais. Segundo ele, sua única fonte de renda vem das postagens. "São as redes sociais que me sustentam. Vivo disso", afirma.

Somente no Facebook, ele soma mais de 627 mil seguidores, que acompanham suas aventuras diárias pela mata. A convivência com os animais selvagens faz com que o pescador tranquilize seus seguidores. "As pessoas podem ficar tranquilas. Ela é sossegada", diz.

Nos vídeos, Gandine segue fazendo aquilo que mais gosta: pescando e registrando os encontros com os animais que dividem espaço com ele nas águas de Jateí

Brasil abriga diferentes espécies de sucuri

Existem três espécies de sucuris no Brasil. A menor delas, a sucuri-manchada (Eunectes deschauenseei), mede cerca de três metros e ocorre apenas no norte da Amazônia.

A sucuri-amarela (Eunectes notaeus), segunda em tamanho, é comum no Pantanal e em áreas de planície ao redor -- raramente ultrapassando quatro metros.

A maior delas, a sucuri-verde (Eunectes murinus), pode chegar, em registros históricos, a até 9,5 metros. É essa espécie que aparece nos vídeos de Gandine .

"Atualmente, é raro encontrar fêmeas com mais de sete metros. Os machos são menores e raramente passam dos três", explica Daniella.