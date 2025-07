Por que projeto que barra 'aprovação automática' de aluno divide educação

Um projeto de lei para acabar com a progressão continuada nas escolas, conhecida popularmente como "aprovação automática", avançou na Câmara dos Deputados no último mês, mas gerou divisão na Comissão de Educação e entre especialistas da área.

O que aconteceu

Mudança de medida, adotada hoje por estados como Minas Gerais e São Paulo, pode impactar milhões de alunos. Na prática, hoje, a legislação permite que estados e municípios organizem ciclos com mais de uma série.

A Prefeitura de São Paulo, por exemplo, trabalha com três ciclos de aprendizagem: alfabetização, interdisciplinar e autoral. Com isso, o aluno pode repetir apenas ao final de cada um deles, 3º ano, 6º ano ou 9º ano do fundamental, e não ao final de todos os anos escolares. "Essa organização busca garantir os direitos de aprendizagem e reconhece que a interação contínua entre estudantes, o trabalho intencional dos educadores e os apoios aos estudantes ao longo do processo são fundamentais", afirma a Secretaria Municipal de Educação da capital.

Defensores do fim da progressão continuada argumentam que qualidade da educação vai melhorar. "Longe de ser o único, ou sequer o principal dos problemas, a lógica de promoção continuada pode, sim, estar contribuindo com a má qualidade da educação e, por essa razão, deve ser reavaliada", diz relatório apresentado à Comissão de Educação pelo relator Nikolas Ferreira (PL-MG).

O deputado mineiro afirma que os indicadores da educação apontam para a "falência" da progressão continuada. "Parece autoevidente que é mais fácil recuperar defasagens diagnosticadas no período de um ano do que no período de três", argumentou Nikolas. A proposta relatada por ele foi apresentada inicialmente por Bibo Nunes (PL-RO) em 2019 e foi aprovada por margem estreita no início do mês (leia mais abaixo).

Medida reduziu evasão escolar e seu fim pode aumentar desigualdades, afirma especialista. Segundo Anna Helena Altenfelder, presidente do conselho de administração do Cenpec (Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária), a progressão continuada significa dar um tempo maior para o estudante se desenvolver. "Se a criança não aprendeu, não é repetindo de volta à mesma forma, que ela vai aprender. É preciso ter novas estratégias", argumenta.

Educador defende projeto de lei, mas afirma que é preciso mudanças "estruturadas". Para Renato Casagrande, especialista em gestão educacional, a medida atual promove uma "ilusão de progresso". "Aprovar por aprovar é uma fraude institucional, e reprovar por reprovar é um fracasso pedagógico. O que precisamos é de um novo modelo que garanta justiça educacional", diz.

Anna Helena aponta que relatório de Nikolas não traz conclusões científicas para justificar mudança. "São apresentados apenas argumentos, mas ele não traz dados, pesquisas, que mostrem que a reprovação é eficaz", disse a especialista. O UOL procurou o deputado, mas não teve resposta. A presidente do Cenpec também afirma que a progressão continuada prevê reforço escolar e que não se trata apenas de "promover o aluno de um ano para outro".

Países como Noruega e Japão têm como política nunca reprovar os alunos. Dados do Pisa, principal avaliação de educação do mundo, apontou em 2015 que o Brasil era um dos países que mais reprovavam seus alunos. A legislação da progressão continuada está vigor desde 1996, e os indicadores nacionais também mostram queda na evasão escolar nesse período.

Números também apontam que alunos não sabem o básico de matemática. Segundo o Pisa 2022, sete em cada dez estudantes brasileiros de 15 anos não aprenderam o mínimo esperado dessa disciplina. Dados divulgados pelo MEC este mês também reveleram que o país não atingiu a meta de 60% das crianças de 7 anos alfabetizadas —o índice ficou em 59,2% este ano, e em 2024 eram 56%.

As crianças reprovadas são, em sua maioria, as mais pobres, negras, indígenas, as mais vulneráveis. A escola tem o desafio de ensinar a todos, mas precisa trabalhar de uma maneira heterogênea, porque nem todos são iguais. Quando se fala daquela escola de antigamente, quem defende a reprovação diz que era uma escola boa, mas ela era uma escola que excluía aqueles que não conseguiam aprender. E não é isso que a gente quer. Uma educação de qualidade é uma educação para todos.

Anna Helena Altenfelder, presidente do conselho do Cenpec

Bancada da Educação se divide

A votação na Comissão de Educação foi apertada (17 x 17), e o relatório foi aprovado com o voto de desempate de Nikolas. A base do governo tentou aprovar um requerimento para adiar a análise do documento, mas não teve sucesso. "Ninguém está dizendo que esse projeto é uma bala de prata, mas é algo para contribuir", argumentou o deputado relator na votação. Já o autor do projeto afirmou que os colegas estavam com "ranço partidário".

Dos 17 votos favoráveis ao projeto, oito são de deputados da chamada Frente Parlamentar Mista da Educação. Já entre os 17 votos contrários, 12 são desse grupo. Segundo o líder dessa bancada, deputado Rafael Brito (MDB-AL), o grupo é "amplo e contempla diferentes visões". "Nosso compromisso enquanto bancada é jogar luz no processo e trazer a discussão técnica, demonstrando que não há elementos que embasem essa conclusão [pelo fim da progressão continuada]", afirmou Brito, que votou contra o projeto.

Para entrar em vigor, o texto ainda precisa ainda ser analisado pela CCJ e depois ir ao plenário. A reportagem procurou o MEC (Ministério da Educação), mas a pasta não respondeu. O UOL apurou que a Secadi (Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão) tem dialogado com os deputados a respeito do tema.

O que se nota é que a promoção automática leva a uma progressão de alunos sem a devida compreensão dos conteúdos, resultando em deficiências acumuladas ao longo dos anos. Aliado a isso, e em decorrência disso, vislumbra-se fartos relatos de professores que se sentem desmotivados ao ver alunos progredindo sem ter alcançado os objetivos mínimos de aprendizagem.

Nikolas Ferreira, relator da proposta na Comissão de Educação