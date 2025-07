Asteroide do tamanho de um prédio pode atingir a Lua em 7 anos, diz Nasa

Do UOL, em São Paulo

Um asteroide do tamanho de um prédio pode atingir a Lua em sete anos, de acordo com a Nasa. Se o evento de fato ocorrer, a colisão provocará um clarão que poderá ser visto da Terra a olho nu, enquanto os detritos podem atingir sondas espaciais e satélites.

O que aconteceu

O asteroide foi batizado de 2024 YR4. Com 60 metros de diâmetro, ele tem 4,3% de chance de atingir a Lua em 2032. Embora pequena, a possibilidade está aumentando. Na última estimativa, essa chance era de 3,8%, relata reportagem da CNN norte-americana.

O impacto seria um evento único para a humanidade testemunhar. Os cálculos sugerem que o impacto tem maior chance de acontece no lado da Lua que pode ser visto da Terra. A colisão criaria um clarão que seria visível a olho nu por muitos segundos, de acordo com Paul Wiegert, professor de astronomia e física na Western University, no Reino Unido.

A colisão criaria uma cratera de 1 quilômetro de diâmetro. O maior impacto na Lua em 5.000 anos liberaria até 100 milhões de quilos de rochas e poeira lunar, de acordo com a modelagem do estudo de Wiegert. Como a Lua não tem atmosfera, seus detritos se espalhariam pela superfície lunar.

Foto da Lua Cheia capturada na Bahia Imagem: Alexsandro Mota

Esses fragmentos também podem atingir estruturas pertencentes à Terra. Satélites que orbitam o planeta, incluindo aqueles utilizados para navegação e comunicação, podem sofrer danos. Na própria Lua, detritos de algumas dezenas de centímetros podem pôr em risco astronautas que estiverem no satélite natural da Terra, ou qualquer estrutura construída ali para pesquisa e habitação, segundo Wiegert.

Não há absolutamente nenhum perigo para ninguém na superfície [da Terra] (...) Não esperamos rochas maiores do que um cubo de açúcar, e nossa atmosfera nos protegerá muito bem. Mas elas viajam mais rápido do que uma bala, então, se atingissem um satélite, poderiam causar danos.

Paul Wiegert, astrônomo

"Assassino de cidades"

O YR4 foi apelidado de "assassino de cidades". A comparação se deve ao tamanho da devastação regional que o asteroide provocaria se ele colidisse com a Terra. Aliás, antes de se voltar para a Lua, havia uma pequena possibilidade de que isso ocorresse.

Mais perigosos são os "assassinos de planetas". Rochas espaciais com 1 quilômetro de diâmetro ou mais que podem destruir civilizações, disse o Andy Rivkin, astrônomo planetário do Laboratório de Física Aplicada da Universidade Johns Hopkins, em Maryland (EUA). O destruidor de planetas que atingiu a Terra há 66 milhões de anos, provocando a extinção dos dinossauros, foi estimado em cerca de 10 quilômetros de diâmetro.

Se a colisão se confirmar, pela primeira vez os astrônomos terão a chance de observar um estrago como esse em tempo real.