Arsenal contrata artilheiro sueco Viktor Gyökeres, do Sporting

O atacante sueco Viktor Gyökeres assinou com o Arsenal, anunciou o clube londrino neste sábado (26), em uma transferência no valor de € 76 milhões (cerca de R$ 496,7 milhões pela cotação atual), incluindo bônus.

Aos 27 anos, Gyökeres era um dos atacantes mais cobiçados da Europa após brilhar no Sporting de Lisboa, onde jogou nas últimas duas temporadas marcando 97 gols em 102 partidas.

Pela seleção sueca, suas estatísticas também falam por si, com uma marca de 12 gols em seus últimos 17 jogos.

"Estamos felizes por receber Viktor Gyökeres no clube. A constância que ele demonstrou em suas atuações é impressionante, e seus gols falam por si", comemorou o técnico dos 'Gunners', Mikel Arteta, conforme citado por sua equipe.

Gyökeres é a sexta contratação do Arsenal para a nova temporada, depois do zagueiro Cristhian Mosquera, dos meio-campistas Martín Zubimendi e Christian Norgaard, do goleiro Kepa Arrizabalaga e do atacante Noni Madueke.

O vice-campeão da Premier League nas últimas três edições, que não vence o campeonato inglês há vinte anos, gastou cerca de 200 milhões de libras (cerca de R$ 1,5 bilhão pela cotação atual) na janela de transferências da pré-temporada.

A chegada do sueco ao elenco de Arteta ocorrerá após a excursão asiática do Arsenal, que inclui visitas a Cingapura e Hong Kong.

Esta não será a primeira experiência de Gyökeres na Inglaterra, que aos 19 anos chegou ao Brighton antes de uma série de empréstimos: ao alemão St. Pauli e ao Swansea e ao Coventry, na segunda divisão inglesa.

Transferido para o Coventry, ele quase ajudou o clube a alcançar a primeira divisão da Inglaterra na temporada 2022-2023 e, em seguida, foi jogar no Sporting de Lisboa, onde se destacou com seus gols.

Pelo time da capital de Portugal, conquistou dois títulos da liga portuguesa e uma Taça de Portugal. Foi também o artilheiro do campeonato português nas últimas duas temporadas, sendo que na de 2024-25 com a impressionante marca de 39 gols.

Com 54 gols nessa última temporada, considerando todas as competições, ele terminou em segundo lugar na classificação da Chuteira de Ouro, conquistada por Kylian Mbappé (Real Madrid), à frente de Mohamed Salah (Liverpool).

