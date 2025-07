Arábia Saudita assina acordo com Société Générale, diz comunicado

(Reuters) - A Arábia Saudita assinou um acordo com o Société Générale para ser nomeado como um negociante primário nos instrumentos de dívida local do governo, disse o Centro Nacional de Gestão da Dívida (NDMC) do reino neste sábado.

O Société Générale Société Générale se junta ao BNP Paribas, ao Citigroup, ao Goldman Sachs, ao Standard Chartered e ao J.P. Morgan como o sexto banco internacional do reino a negociar a dívida pública, acrescentou o NDMC em comunicado.

(Reportagem de Enas Alashray e Hatem Maher no Cairo)