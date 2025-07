Eduardo precisa ser menos filho e mais parlamentar, diz deputado do PL

O deputado federal Antonio Carlos Rodrigues (PL-SP) afirmou que seu colega Eduardo Bolsonaro (PL-SP) precisa ser "menos filho e mais parlamentar". Eduardo, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), está licenciado da Câmara e articulou junto ao governo dos EUA medidas que resultaram no tarifaço a produtos brasileiros.

Ao UOL, Rodrigues, que foi ministro dos Transportes no segundo mandato de Dilma Rousseff, disse ver inconsistências no projeto de lei que pode anistiar os envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Ele defendeu que o texto seja submetido às comissões do Congresso e não tramite em regime de urgência.

Por fim, o parlamentar comentou sua situação como membro do principal partido da oposição, as expectativas para 2026 e a amizade com o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes.

Confira os principais trechos da entrevista:

Mais deputado, menos filho

Questionado sobre Eduardo, Rodrigues foi direto. Ao longo da semana, outros deputados já haviam manifestado nos bastidores da Câmara seu desconforto com o filho do ex-presidente.

Acho que o Eduardo tem que ter mais atitude de parlamentar e menos atitude de filho.

Urgência, não

Rodrigues defende que o projeto de lei da Anistia passe por ajustes nas comissões antes de ir a votação no plenário na Câmara. Sua posição difere daquela adotada pela maior parte dos deputados do PL, partido que apresentou o requerimento para que o texto fosse analisado com urgência pela casa.

Da forma como foi protocolado na Câmara, o PL da Anistia concede perdão "a todos os que tenham participado de manifestações em qualquer lugar do território nacional do dia 30 de outubro de 2022 ao dia de entrada em vigor", o que preocupa Rodrigues.

Ele cita os casos de dois prefeitos eleitos em 2024 que não puderam assumir por condenações de improbidade administrativa e furto em Eldorado e Neves Paulista, respectivamente —ou seja, crimes que não se relacionam ao 8 de Janeiro.

Não apoiei o pedido de urgência para esse projeto porque, caso aprovado, ele faria com que o texto fosse submetido ao plenário sem passar pelas comissões. Não concordo com isso. As comissões servem para aprimorar os projetos.

Em São Paulo, por exemplo, Eldorado e Neves Paulista tiveram prefeitos eleitos em 2024 que não puderam assumir por conta de condenações. Houve novas eleições nessas cidades, nas quais novos prefeitos foram escolhidos.

Caso o texto da anistia passe como está, quem vai ser o novo prefeito? Quero que ele vá para comissões e que lá a gente o elabore. A versão atual pode gerar imbróglios jurídicos que não sabemos como serão decididos.

Amigo de Moraes

O parlamentar negou que sua amizade com Moraes, ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) que comanda o processo que pode levar Bolsonaro à prisão, influencie suas decisões como deputado. Rodrigues disse, inclusive, que votará a favor da anistia se o texto tiver "amparo jurídico".

Não misturo amizade com decisões. Se o projeto vier com amparo jurídico, voto a favor. Você não pode, por exemplo, dar anistia a quem cometeu crimes das eleições do ano passado para cá. Você acha justo anistiar quem burlou o sistema do tribunal? Já houve, no passado, casos de anistia que foram dadas e contestadas pela Justiça depois.

Quando você fala em anistia ampla, geral e irrestrita, você fala em uma anistia para todo mundo. Para quem cometeu latrocínio, por exemplo. Conheço o Moraes há muito anos e o considero um homem ético, criterioso e competente.

'Estou onde sempre estive'

Ser filiado ao principal partido da oposição hoje não é motivo de desconforto para o deputado. Ele lembrou que o PL é originalmente uma legenda de centro (embora abrigue hoje expoentes da extrema-direita) e admitiu que fica "quieto" quando é "voto vencido" nas discussões partidárias.

Estou no mesmo lugar em que sempre estive. O PL sempre foi liberal, de centro. O primeiro vice do Lula era nosso. Fui indicado ao ministério pelo partido. Jamais vou virar as costas para os meus amigos. Tenho amizade com vários ministros. Eu não mudei, eles que vieram e querem mudar o partido.

Sou filiado ao PL há 30 anos. Aceitei a vinda do Bolsonaro, mas não aceito tudo que eles querem fazer, e fico quieto quando sou voto vencido. Ainda assim, considero que tenho muito apoio. No primeiro ano desse mandato, fui eleito coordenador da bancada paulista no Congresso com votos até do PSOL. No segundo ano, fui eleito por unanimidade presidente da Comissão de Esportes da Câmara.

2026

Sobre as próximas eleições, Rodrigues repetiu o discurso já anunciado pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto, de que o partido acatará as decisões de Bolsonaro.