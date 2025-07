Wall St tem leve alta com comentários de Trump sobre comércio e Fed em foco

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street tinham leve alta nesta sexta-feira, com os investidores avaliando os comentários do presidente Donald Trump sobre as discussões comerciais com a União Europeia e suas sugestões de que um corte na taxa de juros pelo Federal Reserve é iminente.

Trump disse que as chances de um acordo comercial entre os Estados Unidos e a UE são de 50% e sugeriu, após uma reunião com o chair do Fed, Jerome Powell, que um corte na taxa de juros pode estar no horizonte.

Uma série de balanços corporativos positivos do segundo trimestre apoiava algumas ações.

O Dow Jones subia 0,11%, a 44.744,51 pontos. O S&P 500 tinha alta de 0,19%, a 6.375,71 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 0,19%, a 21.097,42 pontos.

Há muitas expectativas de que o bloco europeu assine em breve um acordo com Washington, enquanto as negociações dos EUA com a Coreia do Sul ganharam impulso antes do prazo de 1º de agosto estabelecido para a maioria dos países, que se esforçavam para evitar as altas taxas de importação impostas por Trump.

Uma onda de acordos comerciais, incluindo pactos com Japão, Indonésia e Filipinas, colocou os três principais índices no caminho de uma forte reta final para a semana, se os ganhos se mantiverem.

As tarifas tiveram apenas um pequeno impacto sobre a inflação e a economia não mostrou muitos efeitos negativos das mudanças na política comercial, de acordo com Paul Ashworth, economista-chefe da Capital Economics para a América do Norte.

Por isso, segundo ele, mesmo um pequeno aumento na inflação provavelmente seria suficiente para impedir que o Fed cortasse os juros novamente.

Das 168 empresas do S&P 500 que divulgaram seus resultados até sexta-feira, 79,8% superaram as expectativas dos analistas, de acordo com dados compilados pela LSEG.

(Reportagem de Nikhil Sharma e Pranav Kashyap em Bengaluru)