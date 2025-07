Volkswagen corta orientação para 2025 após US$1,5 bi de impacto das tarifas no primeiro semestre

BERLIM (Reuters) - A Volkswagen relatou um prejuízo de US$1,5 bilhão no primeiro semestre devido às tarifas e cortou suas previsões de vendas e margem de lucro para o ano inteiro, na primeira avaliação da montadora alemã sobre os danos causados pela guerra comercial do presidente dos EUA, Donald Trump.

As montadoras globais registraram bilhões de dólares em perdas e algumas emitiram alertas de lucro devido às tarifas de importação dos EUA. O setor europeu também está enfrentando uma concorrência cada vez mais acirrada da China e regulamentações domésticas que visam acelerar a transição para veículos elétricos.

A Volkswagen, a maior montadora da Europa, agora espera que a margem de lucro operacional deste ano fique entre 4% e 5%, em comparação com uma previsão anterior de 5,5% a 6,5%. As vendas para o ano inteiro, que antes eram vistas como até 5% maiores, devem ficar no mesmo nível do ano anterior.

As ações da Volkswagen caíram até 4,6% no início das negociações de sexta-feira, antes de se recuperarem no decorrer do dia. Elas estavam 1% mais altas em 1305 GMT.

Os investidores esperavam, em grande parte, um corte na previsão, depois que a empresa adiou a avaliação dos danos causados pelas tarifas no trimestre anterior, e pareceram tranquilos com as garantias de que as marcas de luxo do grupo, Audi e Porsche , se recuperariam no próximo ano, após as pesadas perdas no segundo trimestre.

O presidente-executivo Oliver Blume disse aos investidores que a empresa deve acelerar seus esforços de redução de custos em resposta às tarifas.

"Precisamos colocar nossos esforços de redução de custos e acelerar a implementação. Afinal, não podemos presumir que a situação tarifária seja apenas temporária", disse Blume.

(Reportagem adicional de Maria Rugamer em Gdansk e Christina Amann em Berlim)