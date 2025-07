Vendas da Multiplan desaceleram em julho sobre ritmo de maio, diz presidente

SÃO PAULO (Reuters) - As vendas totais de lojistas da Multiplan estão crescendo menos em julho do que o observado em maio deste ano, seguindo uma desaceleração observada em junho devido ao impacto de eventos que, segundo o presidente da companhia, Eduardo Kaminitz Peres, tiram a atenção dos shopping centers.

"Em junho, a gente teve uma desaceleração do ritmo que vinha em maio, tem que levar em consideração que é um mês que tem muitas coisas acontecendo fora dos shoppings", disse Peres, citando as comemorações de festa junina e o Mundial de Clubes da Fifa. "Tira uma atenção incrível dos shoppings."

Segundo o executivo, este mês, as vendas vêm apresentando desempenho em linha com o observado em junho.

"A gente segue crescendo, mas não nos níveis de maio, que eu também não achava sustentável continuar crescendo dessa forma para o resto do ano", disse Peres durante teleconferência com analistas, após divulgação do resultado do segundo trimestre.

As vendas totais de lojistas da Multiplan cresceram 14,6% em maio, após um mês de abril melhor do que o esperado (com avanço de 17,3%), encerrando o segundo trimestre com uma variação positiva de 12,8%, resultado da desaceleração no mês de junho.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas; )