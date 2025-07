Usiminas reverte prejuízo no 2º tri e supera estimativas

(Reuters) - A Usiminas anunciou nesta sexta-feira um lucro acima do esperado para o segundo trimestre, conforme publicação ao mercado.

O grupo registrou lucro líquido de R$128 mihões no trimestre, revertendo prejuízo de R$100 milhões registrado um ano antes, e acima da estimativa do mercado de R$86,57 milhões, de acordo com dados da LSEG.

A receita líquida da Usiminas subiu para R$6,63 bilhões ante cerca de R$6,35 bilhões no período correspondente de 2024. A alta foi superior à esperada pelo mercado, que projetava R$6,55 bilhões segundo a LSEG.

O resultado operacional ajustado medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização subiu 65% a R$408 milhões, ficando abaixo da estimativa de R$517,36 milhões.

(Por Michael Susin em Barcelona; edição de Letícia Fucuchima)