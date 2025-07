Ucrânia enfrenta combates ferozes em torno de Pokrovsk, no leste do país, diz Zelenskiy

(Reuters) - O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, disse nesta sexta-feira que as forças ucranianas estavam enfrentando uma luta feroz em torno da cidade de Pokrovsk, no leste, um centro logístico perto do qual a Rússia tem anunciado a captura de vilarejos quase diariamente.

Zelenskiy, falando em seu discurso noturno em vídeo, disse que o principal comandante da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi, disse em uma reunião de autoridades seniores que a situação em torno de Pokrovsk era o atual ponto focal de sua atenção na guerra, que começou quando a Rússia invadiu em fevereiro de 2022.

"Todas as direções operacionais foram cobertas, com foco especial em Pokrovsk. Ela recebe a maior atenção", disse Zelenskiy.

As forças ucranianas, disse ele, também estavam "continuando a agir" nas áreas de fronteira na região norte de Sumy, onde as tropas russas ganharam uma posição nas últimas semanas.

Syrskyi, em um relatório separado no aplicativo de mensagens Telegram, descreveu Pokrovsk e cinco outros setores como um dos teatros mais difíceis ao longo dos 1.000 km de frente.

"A Federação Russa está pagando o preço máximo por tentar uma 'ofensiva de verão'", escreveu Syrskyi.

Há meses, as forças russas tentam se aproximar de Pokrovsk, um centro rodoviário e ferroviário cuja população pré-guerra, de cerca de 60.000 pessoas, foi praticamente esvaziada.

Em maio, Syrskyi informou que as tropas de Kiev haviam estabilizado a situação na cidade, que também abriga a única mina de carvão da Ucrânia que produz carvão de coque para a indústria siderúrgica do país.

O Ministério da Defesa da Rússia anunciou na quinta-feira a captura de dois vilarejos em ambos os lados de Pokrovsk -- Zvirove, a oeste, e Novoekonomichne, a leste. Um terceiro vilarejo próximo à cidade -- Novotoretske -- foi declarado por Moscou como "liberado" no início da semana.

As autoridades ucranianas não reconheceram que os vilarejos mudaram de mãos. O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia disse em um relatório noturno que duas delas -- Zvirove e Novoekonomichne -- estavam em áreas onde as tropas russas estavam tentando penetrar nas defesas ucranianas.

Na região de Sumy, onde as tropas russas estão tentando estabelecer o que o líder do Kremlin, Vladimir Putin, chama de "zona tampão", o popular blog militar ucraniano DeepState disse que as forças de Kiev haviam retomado um vilarejo anteriormente perdido.

O DeepState, que se baseia em relatórios de fonte aberta para rastrear a presença das forças russas, disse que as tropas ucranianas haviam restaurado o controle sobre o vilarejo de Kindrativka. Não houve comentários oficiais de nenhum dos lados.

(Reportagem de Ron Popeski e Oleksandr Kozhukhar)