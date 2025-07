Trump diz que gosta de dólar forte, mas "você ganha muito mais" com ele mais fraco

Por Maiya Keidan

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que gosta de um dólar forte, mas "você ganha muito mais dinheiro" com a moeda norte-americana mais fraca.

"Então, quando temos um dólar forte, uma coisa acontece: parece bom. Mas você não faz turismo. Você não pode vender tratores, não pode vender caminhões, não pode vender nada", disse Trump na Casa Branca, antes de partir para uma viagem à Escócia.

"É bom para a inflação, só isso."

O índice do dólar, que mede a força da moeda norte-americana em relação a seis das principais divisas, estabilizou-se nesta sexta-feira após atingir mínimas de duas semanas no início da semana. O índice acumula queda de cerca de 10% nos seis meses em que Trump está no cargo.

Trump frequentemente reclama que a valorização do dólar prejudica a competitividade das exportações dos EUA, a produção e o emprego no país.

Nesta sexta-feira, ele disse a repórteres que os fabricantes seriam os primeiros a se beneficiar da queda do dólar, citando a companhia de equipamentos de construção e mineração Caterpillar, cujas ações subiram 16% no último mês.

Japão e China lutaram por moedas mais fracas por décadas e conseguiram dominar os mercados ao longo dos anos, disse Trump.

"Agora, isso não parece bom, mas você ganha muito mais dinheiro com um dólar mais fraco -- não um dólar fraco, mas um dólar mais fraco -- do que com um dólar forte", disse.

Ao mesmo tempo, ele reconheceu que pressionar por um dólar mais fraco não era uma boa ideia, dizendo que um dólar forte é bom psicologicamente.

"Faz você se sentir bem", disse. "Eu adoro dólares fortes."

