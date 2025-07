Tribunal de Nova York decide não responsabilizar empresas de mídia social por tiroteio em Buffalo

Por Jonathan Stempel

(Reuters) - Empresas de mídia social não devem ser responsabilizadas por ajudar um supremacista branco declarado que matou 10 pessoas negras em 2022 em uma mercearia de Buffalo, Nova York, decidiu um tribunal de recursos do Estado de Nova York nesta sexta-feira.

Revertendo uma decisão de um tribunal de primeira instância, a Divisão de Apelação do Estado em Rochester disse que os réus, incluindo as plataformas Meta Facebook e Instagram, o YouTube, do Google, e o Reddit, tinham direito à imunidade de acordo com uma lei federal que protege as plataformas online da responsabilidade pelo conteúdo do usuário.

O caso teve origem no tiroteio de motivação racial de Payton Gendron no Tops Friendly Markets em 14 de maio de 2022.

Familiares e representantes das vítimas, assim como funcionários da loja e clientes que testemunharam o ataque, alegaram que as plataformas eram defeituosas porque foram projetadas para viciar e radicalizar usuários como Gendron.

Os advogados dos autores da ação não responderam imediatamente a pedidos de comentários.

A lista de réus também incluiu plataformas como Alphabet, Amazon.com, Discord, 4chan, Snap e Twitch, todos usados por Gendron, disse o tribunal de apelações estadual de nível médio.

O juiz Stephen Lindley disse a uma maioria de 3 a 2 no tribunal que responsabilizar as empresas de mídia social prejudicaria a intenção por trás da Seção 230 da Lei de Decência das Comunicações federal de promoção do desenvolvimento e da concorrência na Internet, mantendo a interferência do governo em um nível mínimo.

Embora tenha condenado a conduta de Gendron e "o conteúdo vil que o motivou a assassinar pessoas negras simplesmente por causa da cor de sua pele", Lindley argumentou eventual responsabilização das plataformas "resultaria no fim da internet como a conhecemos".

"Como as empresas de mídia social que classificam e exibem conteúdo estariam sujeitas à responsabilidade por cada declaração inverídica feita em suas plataformas, a internet, com o tempo, se transformaria em meros quadros de mensagens", escreveu ele.

Os juízes Tracey Bannister e Henry Nowak discordaram, afirmando que as empresas forçaram a inserção de conteúdo direcionado para manter os usuários engajados, sejam vídeos sobre culinária ou filhotes, ou vitríolo nacionalista branco.

Gendron se declarou culpado de acusações estaduais, incluindo assassinato e terrorismo motivado por ódio, e foi condenado em fevereiro de 2023 à prisão perpétua sem liberdade condicional.

Ele enfrenta acusações federais relacionadas que podem levar à pena de morte. O interrogatório de jurados em potencial nesse caso está programado para começar em agosto de 2026, segundo registros do tribunal.

(Reportagem de Jonathan Stempel em Nova York)