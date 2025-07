'Todo dia Alckmin liga para alguém, mas ninguém quer conversar com ele', diz Lula sobre tarifas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira, 25, que o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, liga todos os dias para conversar sobre a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros anunciada pelos Estados Unidos, mas que ninguém o retorna.

"Ninguém pode dizer que o Alckmin não quer conversar. Todo dia ele liga para alguém, e ninguém quer conversar com ele", afirmou o presidente.

Lula disse que quer que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, trate o Brasil com o "respeito e delicadeza" que o petista trata os EUA e o povo americano. O chefe do Executivo também se disse disposto a escalar Alckmin, que chamou de "conversador número um", para mostrar a Trump que ele foi "enganado com informações" dadas por políticos bolsonaristas.

"Trump, o dia que você quiser conversar, o Brasil estará pronto e preparado para discutir e tentar mostrar o quanto você foi enganado com as informações que te deram, e você vai saber a verdade sobre o Brasil", afirmou Lula.

PAC Seleções

Em cerimônia no bairro do Jardim Rochdale, em Osasco, município da Grande São Paulo, Lula anunciou investimentos do programa PAC Seleções 2025 Periferia Viva - Urbanização de Favelas. Segundo a Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), serão destinados R$ 4,67 bilhões para ações em 49 territórios periféricos de 32 municípios de 12 Estados.