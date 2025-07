Tesla vai lançar serviço com motorista humano na Bay Area, diz regulador da Califórnia

Por Chris Kirkham e Abhirup Roy

(Reuters) - A Tesla planeja oferecer um serviço de motorista operado por humanos para um número limitado de pessoas na Baía de São Francisco, disse um regulador da Califórnia nesta sexta-feira, na contramão de reportagem segundo a qual a fabricante iria oferecer um serviço de robotáxi.

Ao contrário da unidade Waymo da Alphabet, a Tesla não pode operar seu serviço usando veículos autônomos porque a fabricante de EVs não tem as licenças necessárias e não se candidatou para isso, informou um porta-voz da Comissão de Serviços Públicos da Califórnia. A Tesla não respondeu a um pedido de comentário.

Nesta semana, o CEO da Tesla, Elon Musk, disse em uma chamada de lucros que a empresa estava "obtendo a permissão regulatória para lançar" robotáxis em diversos mercados, incluindo a área da Baía de São Francisco.

O Business Insider havia informado nesta sexta-feira que o serviço seria uma operação de robotáxi com humanos no assento do motorista, que poderiam controlar o carro.

Ashok Elluswamy, que lidera os esforços de direção autônoma da Tesla, disse na chamada de resultados da empresa na quarta-feira que a fabricante lançaria um serviço de robotáxi na área da baía "com a pessoa no banco do motorista, apenas para agilizar, enquanto esperamos pela aprovação regulatória".

No mês passado, a Tesla lançou um serviço experimental de robotáxi em Austin, Texas, usando cerca de uma dúzia de SUVs modelo Y. A Tesla convidou alguns passageiros para usar o serviço, em que monitores de segurança humanos sentaram-se no banco do passageiro da frente. O software de condução autônoma da Tesla controlava o veículo.

Com o serviço da Bay Area, a Tesla "não tem permissão para testar ou transportar o público" em um veículo autônomo, mesmo um com um motorista de segurança humano, de acordo com o porta-voz do Comissão de Serviços Públicos da Califórnia (CPUC). Segundo ele, a Tesla só pode transportar pessoas usando um motorista humano e em um "veículo não autônomo".

O porta-voz disse que a Tesla informou ao CPUC na quinta-feira que planeja oferecer caronas para "amigos e familiares de funcionários" e "membros selecionados do público" sob uma licença que a empresa tem que permite que um motorista humano transporte passageiros em um "veículo tradicional" para "serviços fretados".

Para o serviço da Bay Area, a Tesla poderá usar seu recurso Full Self-Driving (Supervisionado), que pode executar uma série de tarefas de direção, mas exige que um motorista humano preste atenção e esteja pronto para assumir o controle o tempo todo.

O porta-voz da CPUC não respondeu a uma pergunta sobre se a Tesla poderia utilizar esse recurso. A tecnologia, no entanto, não exige uma licença de veículo autônomo na Califórnia , já que a ideia é que um motorista humano esteja no controle todo o tempo.

(Reportagem de Zaheer Kachwala em Bengaluru, Abhirup Roy em São Francisco e Chris Kirkham em Los Angeles; reportagem adicional de Harshita Mary Varghese)