Tesla recebe diversas propostas de acionistas sobre investimento na xAI

(Reuters) - A Tesla informou nesta sexta-feira que recebeu várias propostas de acionistas com relação ao plano da empresa de investir na startup de inteligência artificial do seu presidente-executivo, Elon Musk, a xAI.

Mais cedo este mês, Musk descartou uma fusão entre a Tesla e a xAI, mas disse que planeja realizar uma votação entre os acionistas sobre um investimento da montadora na startup.

As propostas surgem em meio a uma atividade significativa de financiamento para a xAI neste ano. A startup completou uma captação de dívida de US$5 bilhões juntamente com um investimento estratégico, em paralelo, de US$5 bilhões em ações, conforme informado pelo Morgan Stanley no mês passado.

Musk tem seguido uma estratégia de integração em seu império de negócios, com a xAI adquirindo a rede social X em março por US$33 bilhões para aprimorar suas capacidades de treinamento de chatbot, além de integrar o chatbot Grok nos veículos Tesla.

A discussão sobre o possível investimento ocorre no momento em que a Tesla enfrenta vários desafios, o que inclui as ações políticas de Musk, que afetaram a demanda por seus veículos elétricos e provocaram uma queda de 22% em seus papéis este ano.

"Os acionistas são bem-vindos para apresentar quaisquer propostas que desejarem", disse Musk na teleconferência trimestral de resultados da Tesla na quarta-feira.

A Tesla, que realiza sua reunião anual de acionistas em 6 de novembro, disse que vai incluir apenas uma proposta sobre cada tópico em sua declaração de procuração, sob as regras da SEC.

No início deste mês, o conselho definiu 31 de julho como o prazo para a submissão de propostas de acionistas a serem incluídas na declaração de procuração.

