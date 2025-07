Tarifaço: Brasil deve impor resposta de natureza política, diz especialista

O governo brasileiro tem que impor uma resposta dura de natureza política ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a tarifa de 50% imposta aos produtos brasileiros, afirmou Philip Yang, membro sênior do Cebri (Centro Brasileiro de Relações Internacionais), em entrevista ao programa Poder e Mercado, do Canal UOL.

A saída é uma faixa estreita, né? Não sei qual que é ainda, mas eu acho que a gente tem que distinguir algumas coisas como princípio. O ataque que a gente recebe, eu acho que é um ataque de natureza política antes de ser um ataque de natureza comercial.

Eu acho que a resposta também deve ser de natureza política antes de ser qualquer reação de natureza comercial econômica.

Não é que eu seja contra a negociação, mas eu acho que diante da violência política que foi imposta ao Brasil, inicialmente o Brasil tem que impor também uma resposta de natureza política de igual dureza que foi imposta a nós.

Philip Yang, membro sênior do Cebri

Yang destacou que o Brasil precisa adotar a aplicação de uma tarifa espelho de 50% para os principais produtos vindos dos Estados Unidos.

Temos que pensar numa postura inicial que seja "toma lá dá cá" como os americanos dizem, uma resposta tit for tat. O que seria isso? Uma aplicação de uma tarifa espelho de 50% para os principais produtos vindos dos Estados Unidos.

A suspensão dos embarques de produtos brasileiros para o mercado americano a partir de primeiro de agosto, acompanhado, claro, de um apoio muito forte aos exportadores brasileiros para o desvio desse comércio.

Uma proibição da entrada da importação de produtos americanos também a partir do primeiro de agosto, dando apoio, claro, também aos segmentos importadores para identificação de fornecedores de terceiros países.

Essa notícia de que o Lula conversa com outros países, acho que deve haver uma coalizão diplomática voltada para o isolamento de Washington nesses ataques que ele tem disparado contra diversos países.

Seria uma possível declaração conjunta contra essa escalada de tarifas aplicadas globalmente e, lógico, voltada também para busca de aliados nessa resposta a espelho que talvez sejam capazes de alterar os fluxos tanto de exportação e como de importação de e para os Estados Unidos.

