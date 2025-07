Suspeito de matar a mãe em Minas Gerais é funcionário do governo

O servidor público Matteos França Campos, 32, preso sob suspeita de matar a própria mãe, a professora Soraya Tatiana Bomfim, 56, é funcionário do governo de Minas Gerais.

O que aconteceu

Matteos foi preso hoje na casa do pai. A prisão foi noticiada pelo governador do estado, Romeu Zema (Novo), no X. "Toda solidariedade aos familiares, amigos e alunos. Parabéns aos policiais por mais esta resposta rápida contra o crime. Em Minas, criminoso não tem vez", escreveu.

Suspeito trabalho como assessor na Secretaria de Desenvolvimento Social do estado. De acordo com o seu perfil no LinkedIn, ele está no cago há três anos e 11 meses. O UOL procurou a pasta para comentar o caso, mas não houve retorno. O espaço segue aberto para manifestação.

Filho se formou em 2019 no curso de relações públicas na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais.

A reportagem entrou em contato com a família de Matteos, mas não obteve retorno. O texto será atualizado tão logo haja manifestação. A defesa do homem ainda não foi encontrada para pedido de posicionamento.

Filho confessou o crime, segundo a polícia

Soraya Tatiana Bomfim França foi encontrada morta em 20 de julho Imagem: Reprodução

Suspeito agiu sozinho e há indício da participação de outra pessoa no crime. Ele confessou o crime em depoimento à polícia. Matteos detalhou que ocorreu uma discussão com a mãe pouco antes de matá-la.

Filho tinha problemas financeiros. Polícia disse, em entrevista coletiva, que Matteos participava de jogos online e fazia apostas na internet. "Esse colapso financeiro estaria causando diversas discussões com a mãe. Ele alega que teve um surto no momento do crime", declarou a delegada Ana Paula Oliveira, à frente da investigação.

Professora teria sido morta por enforcamento. Ainda segundo o depoimento do filho, após a discussão com a mãe, ele a enforcou dentro de casa. A causa da morte ainda não foi confirmada pela polícia, que aguarda os laudos.

Suspeito disse, inicialmente, que mãe desapareceu

Professora foi encontrada morta na manhã de domingo, em Vespasiano (MG), na região metropolitana de Belo Horizonte. Tatiana foi vista pelo filho pela última vez na quinta-feira (17). Na primeira versão do depoimento á polícia, o filho disse que foi viajar naquele dia e se despediu da mãe em casa, no bairro Santa Amélia, em Belo Horizonte, segundo informações da Polícia Militar. Ela estava em recesso escolar.

No dia seguinte, Tatiana não teria respondido às mensagens dele. Ele contou que retornou à cidade após não conseguir contato com a genitora e se deparou com a casa arrumada e com o carro na garagem, mas os óculos, o celular e as chaves dela haviam sido levados.

O filho relatou à PM ter feito contato com hospitais e IML, mas sem sucesso. Ele também disse ter pedido as imagens das câmeras de segurança de vizinhos, que mostraram dois carros suspeitos parados em frente à casa na quinta. Apesar disso, não foi possível ver quem entrou ou saiu dos veículos, nem mesmo as placas deles.

Filho teria ainda checado o WhatsApp da mãe, que estava conectado em notebook, mas disse não ter achado nada suspeito. A localização do celular dela também não pôde ser acessada.

O corpo de Tatiana foi encontrado coberto por um lençol. A vítima estava sem nenhuma identificação, mas foi reconhecida pelo filho. Ela também tinha sinais de violência sexual. Segundo a PM, ela estava seminua e vestida apenas com a parte de cima da roupa.