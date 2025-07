STOXX 600 recua enquanto investidores avaliam balanços e progresso comercial entre EUA e UE

Por Sanchayaita Roy e Twesha Dikshit

(Reuters) - O principal índice acionário da Europa recuava nesta sexta-feira, perdendo os ganhos da sessão anterior, conforme os investidores avaliavam balanços corporativos, enquanto aguardam novidades sobre as discussões comerciais entre a União Europeia e os Estados Unidos.

O índice STOXX 600 caía 0,34%, para 549,67 pontos, mas permanecia em curso para ganhos semanais modestos.

Os investidores passaram por uma semana movimentada de discussões comerciais e exaltaram os acordos com o Japão, a Indonésia e as Filipinas, enquanto as expectativas de um acordo entre os EUA e a UE permaneciam com a continuação das negociações.

"O elefante na sala são os lucros. Você tem o sentimento impulsionado pelo fluxo de notícias sobre tarifas", disse Roland Kaloyan, chefe de estratégia de ações europeias do Société Générale.

"Mas estamos no meio da temporada de lucros, portanto, se houver alguma decepção nessa frente... isso não é muito favorável ao mercado."

O setor financeiro liderava o declínio com uma queda de 1,3%, enquanto as ações ligadas a recursos básicos caíam 0,6%.

Também nesta semana, o Banco Central Europeu manteve a taxa de juros estável e apresentou uma visão cautelosamente positiva da economia, diminuindo as expectativas de maior afrouxamento.

Na próxima semana, as atenções se voltarão para os principais eventos, incluindo as decisões de política do Federal Reserve e de outros bancos centrais, os resultados trimestrais de várias empresas e o prazo final para negociações comerciais em 1º de agosto.

. Em LONDRES, o índice Financial Times recuava 0,33%, a 9.108 pontos.

. Em FRANKFURT, o índice DAX caía 0,60%, a 24.149 pontos.

. Em PARIS, o índice CAC-A1540 ganhava 0,13%, a 7.828 pontos.

. Em MILÃO, o índice Ftse/Mib tinha desvalorização de 0,03%, a 40.588 pontos.

. Em MADRI, o índice Ibex-35 registrava baixa de 0,51%, a 1.184 pontos.

. Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizava-se 0,76%, a 7.678 pontos.