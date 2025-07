S&P 500 e Nasdaq batem recordes com otimismo sobre acordo comercial entre EUA e UE

Por Noel Randewich

(Reuters) - Os índices S&P 500 e Nasdaq atingiram recordes de fechamento nesta sexta-feira, impulsionados pelo otimismo de que os Estados Unidos podem em breve chegar a um acordo comercial com a União Europeia.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, se reunirá com o presidente norte-americano, Donald Trump, no domingo, na Escócia, depois que autoridades e diplomatas do bloco disseram que esperam chegar a um acordo comercial neste fim de semana. Trump disse mais cedo que as chances de um acordo comercial entre os EUA e a UE eram de "50% a 50%".

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 ganhou 0,42%, para 6.390,08 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq subiu 0,26%, para 21.111,90 pontos. O Dow Jones avançou 0,48%, para 44.907,65 pontos.