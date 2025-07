Fezes 'achatadas' podem ser sinal de câncer como o de Preta Gil; entenda

A cantora e empresária Preta Gil, que morreu aos 50 anos devido a complicações de um câncer colorretal, chamou atenção para um sintoma muitas vezes subestimado: o formato das fezes.

Fezes muito finas, achatadas, que podem indicar alterações na estrutura interna do intestino, como obstruções causadas por tumores.

Em entrevista ao programa de Ana Maria Braga, Preta relatou:

Tinha muita prisão de ventre, fezes achatadas, sangue nas fezes e entrei no hospital com um diagnóstico de cefaleia. Fui ao banheiro e senti uma coisa escorrer nas minhas pernas, quando olhei era sangue. Comecei a me sentir mal, tive um desmaio, me levaram às pressas para o hospital, médicos pediram tomografia, ressonância e na primeira tomografia já apareceu o tumor.

Fezes, alongadas, finas, difíceis de evacuar, pode ser um indicativo de que há uma obstrução parcial no intestino, especialmente no cólon distal ou reto.

Isso acontece porque o intestino perde a capacidade de moldar o bolo fecal de forma normal, devido à presença de pólipos ou tumores que estreitam o canal.

Como as fezes revelam doenças

A consistência normal das fezes é pastosa, moldável, com aparência firme, mas sem rigidez excessiva. Alterações persistentes nesse padrão merecem atenção. No caso do câncer colorretal, alguns sinais clássicos incluem:

Prisão de ventre ou diarreia persistente;

Dor abdominal frequente;

Presença de sangue nas fezes;

Fezes muito finas ou achatadas

Sinais isolados não confirmam câncer, mas servem de alerta, principalmente quando associados a outros, como sangue nas fezes ou alterações persistentes no hábito intestinal.

O câncer colorretal frequentemente é assintomático nas fases iniciais. Os sinais clínicos tendem a aparecer quando o tumor já está maior ou começa a obstruir o intestino. Por isso, qualquer mudança súbita e contínua no padrão intestinal deve ser investigada o quanto antes por um gastroenterologista.

Como prevenir e quando investigar

O câncer de intestino é o terceiro tipo mais comum entre homens e mulheres no Brasil, com mais de 46 mil novos casos por ano, segundo o Inca (Instituto Nacional de Câncer). Apesar de ser mais frequente após os 60 anos, um dado preocupante tem chamado a atenção: o número crescente de diagnósticos em adultos mais jovens, como no caso de Preta Gil.

As causas são multifatoriais: envolvem genética, mas também alimentação rica em ultraprocessados, sedentarismo, consumo excessivo de álcool e obesidade. Por isso, a prevenção passa por mudanças no estilo de vida, mas também pelo rastreamento precoce da doença.

A colonoscopia deve ser feita a partir dos 45 anos, mesmo sem sintomas. A orientação é da SBCP (Sociedade Brasileira de Coloproctologia), devido ao aumento no número de casos entre jovens. Já o Inca (Instituto Nacional de Câncer) recomenda o início da triagem a partir dos 50 anos.

*Com informações de reportagens publicadas em 21/07/2025; 14/01/2023; 31/12/2022; 04/09/2020; e 10/06/2022