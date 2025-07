Sete estudantes morrem na Índia após desabamento do teto de escola

Por Saurabh Sharma e Tanvi Mehta

NOVA DÉLHI (Reuters) - Sete crianças morreram e 20 ficaram feridas no Estado de Rajastão, no oeste da Índia, nesta sexta-feira, quando o teto de um prédio escolar desabou, informaram autoridades, depois que todas as pessoas presas sob os escombros foram contabilizadas.

O prédio da escola era antigo e desabou em decorrência das fortes chuvas que caíram na região, disse Amit Kumar, um policial local, à Reuters.

Todos os sete mortos eram estudantes, acrescentou.

"As pedras começaram a cair lá dentro... De repente, o telhado inteiro caiu e nós saímos. Havia 30 alunos na sala de aula", disse um aluno, que não teve seu nome revelado, à agência de notícias ANI.

Imagens de canais de notícias mostraram moradores reunidos em torno do local do desabamento. Era possível ouvir familiares angustiados chorando enquanto as autoridades usavam um guindaste para remover os escombros.

"Foram dadas instruções às autoridades competentes para garantir o tratamento adequado às crianças feridas", disse o ministro-chefe do Rajastão, Bhajanlal Sharma, no X.

A Reuters tem uma participação minoritária na ANI.

(Reportagem de Tanvi Mehta e Saurabh Sharma)