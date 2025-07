Raízen: moagem cai 20,7% no 1º trimestre da safra 2025/26, para 24,5 milhões de t

São Paulo, 25 - A Raízen divulgou nesta quinta-feira, 24, sua prévia operacional referente ao primeiro trimestre do ano-safra 2025/26, marcada por queda na moagem de cana-de-açúcar e menor produtividade agrícola. A companhia processou 24,5 milhões de toneladas no período, ante 30,9 milhões no mesmo intervalo da safra anterior, recuo de 20,7%. Segundo a empresa, as chuvas ao longo do trimestre prejudicaram o ritmo das operações e limitaram a diluição de custo.O ATR médio (Açúcares Totais Recuperáveis) caiu de 124 kg/t para 121 kg/t, refletindo os efeitos climáticos adversos e queimadas que afetaram o desenvolvimento dos canaviais na safra passada. Já o TCH (toneladas por hectare) recuou para 78 t/ha, frente a 88 t/ha no igual período do ciclo anterior.A companhia elevou o mix de produção voltado ao açúcar, que respondeu por 52% da produção (ante 50% no 1º trimestre de 2024/25). A produção de açúcar equivalente totalizou entre 2,79 e 2,82 milhões de toneladas. As vendas de açúcar próprio somaram 995 mil toneladas no trimestre.Já no etanol, a venda de volumes próprios caiu de 672 milhões de litros para 496 milhões de litros, reflexo da menor produção e de uma estratégia comercial mais seletiva, de acordo com a Raízen. A produção de etanol de segunda geração (E2G), por outro lado, avançou com o início das operações nas unidades de Univalem e Barra e com a expansão na planta de Bonfim, alcançando 22,8 milhões de litros.No segmento de bioenergia, as vendas de energia elétrica proveniente da cogeração caíram para 537 mil MWh, acompanhando o menor ritmo de moagem e a redução na disponibilidade de biomassaNa distribuição de combustíveis no Brasil, os volumes ficaram entre 6,72 e 6,8 bilhões de litros, em linha com o plano de expansão da companhia. A rentabilidade, no entanto, foi afetada por efeitos negativos de inventário e mudanças nos contratos com fornecedores. Na Argentina, os volumes oscilaram entre 1,72 e 1,76 bilhão de litros, com rentabilidade pressionada por manutenção programada na refinaria e efeitos similares de inventárioA companhia informou que os resultados auditados do trimestre serão divulgados no dia 13 de agosto, após o fechamento do mercado. A teleconferência ocorrerá no dia seguinte. A partir de 29 de julho, a Raízen entrará em período de silêncio.