Inimiga sorrateira, pressão alta pode afetar o cérebro e prejudicar memória

A hipertensão pode, silenciosamente, minar estruturas fundamentais do corpo —e o cérebro é uma das vítimas. Embora muita gente relacione pressão alta apenas a infartos e AVCs, há um outro efeito colateral perigoso que costuma passar despercebido: o declínio cognitivo.

Com o tempo, a pressão elevada danifica os microvasos cerebrais, cruciais para o fornecimento de oxigênio e nutrientes para as células cerebrais. Quando eles entopem ou se rompem, o resultado pode ser desastroso: alterações na memória, dificuldades de concentração, raciocínio lento e até sintomas parecidos com os da depressão.

É o que se conhece como demência vascular, uma condição crônica, progressiva e muitas vezes confundida com Alzheimer. A diferença é que em vez de placas de proteína e degeneração típica da doença de Alzheimer, aqui o culpado é o sistema circulatório — mais especificamente, os efeitos cumulativos da hipertensão sobre os neurônios.

Um processo que leva anos (e quase ninguém percebe)

Diferentemente de um AVC, que aparece com sintomas mais evidentes como comprometimento da fala ou visão, perda de força e sensibilidade em um lado do corpo, a demência vascular não surge de repente. Ela se desenvolve de forma lenta, com pequenos danos que vão se somando ao longo do tempo.

Estudos publicados em revistas científicas, como a Nature, já mostraram que a hipertensão pode provocar alterações microscópicas nos vasos cerebrais que impactam diretamente funções cognitivas, principalmente em idosos. Pessoas com diabetes, sedentárias, que fumam e se alimentam mal também têm risco elevado.

O problema é que muitas vezes o comprometimento é confundido com o envelhecimento "natural" — e aí o diagnóstico correto demora a aparecer.

Muitas pessoas chegam ao consultório com queixas de esquecimento e são rotuladas como pacientes com Alzheimer. Mas, ao olhar com mais atenção, exames de imagem (como de ressonância) e testes cognitivos (como análise de memória recente, atenção, linguagem e raciocínio lógico) revelam outro cenário: pequenos infartos cerebrais causados por anos de pressão mal controlada.

Esses exames ajudam a distinguir os tipos de demência e a entender se os danos são reversíveis —ou se já comprometeram funções de forma permanente.

Imagem: iStock

Pressão alta: a bomba-relógio silenciosa

A hipertensão pode afetar vários sistemas do corpo sem dar qualquer aviso. Na maioria das vezes, os primeiros sintomas —como tontura, dor de cabeça ou visão turva— só aparecem quando o quadro já está grave e descontrolado.

Por isso, monitorar a pressão regularmente é uma estratégia importante. Saber que é hipertenso é o primeiro passo. O segundo é levar o tratamento a sério —não adianta tomar a medicação só quando a pressão sobe. O controle deve ser constante e incluir mudanças no estilo de vida, com alimentação equilibrada, menos sal, mais exercícios, sono de qualidade e abandono do cigarro.

Aliás, a prática de atividades físicas é um dos melhores remédios não só para controlar a pressão como para proteger o cérebro. Exercícios melhoram a circulação, reduzem o nível de açúcar e colesterol no sangue e ajudam a manter o fluxo cerebral saudável. Com maior fluxo sanguíneo, o risco de entupimento dos vasos é reduzido.

E quando o AVC já aconteceu?

A demência vascular também pode se instalar depois de um acidente vascular cerebral. Em quadros assim, a lesão cerebral deixa o local sem função e, dependendo da região, podem existir mudanças cognitivas.

A boa notícia é que existe tratamento para minimizar os efeitos. A reabilitação cognitiva, feita com psicólogos especializados, usa exercícios e testes para estimular a memória e outras habilidades afetadas. Embora nem sempre seja possível reverter totalmente os danos, o cérebro tem uma surpreendente capacidade de adaptação —e a estimulação certa pode fazer diferença.

*Com informações de reportagem publicada em 08/02/2022