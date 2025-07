Pode treinar gripado ou com febre? Veja quando se exercitar está liberado

A lista de desculpas para não ir à academia é infinita. Mas e quando o mal-estar é real? A linha entre o que é apenas preguiça e o que é, de fato, um alerta do corpo pode ser tênue —e respeitá-la é essencial para não transformar um treino inocente em um problema sério de saúde.

Febre, gripe, enxaqueca e até dor nas costas entram nesse debate. A seguir, veja quando é seguro continuar a rotina de exercícios e quando o mais sábio é colocar o tênis de lado e ficar em casa.

Febre: não vá treinar

A febre é um sinal de que seu corpo está lutando para combater algum processo inflamatório ou infeccioso (a "invasão" de um vírus ou bactéria, por exemplo). Nessa situação, não é recomendado fazer exercícios pois a atividade física vai obrigar o corpo a direcionar para ao treino parte da energia que precisa usar para combater a inflamação ou infecção.

Além disso, o exercício físico em si já provoca um leve processo inflamatório e uma baixa temporária na imunidade, o que também vai prejudicar a ação do organismo contra o causador da febre.

Outro problema é que, durante a atividade física, nosso corpo produz muito calor. Com febre, a temperatura já está acima do normal e o exercício vai fazer com que o organismo aqueça ainda mais. Isso pode gerar falta de força, fadiga precoce e até quadros mais graves, como desidratação severa, tontura e desmaio.

Portanto, em caso de febre, o ideal é não treinar e ficar de repouso até o problema passar.

Gripe e resfriado: treino liberado (com moderação)

Apesar de parecerem iguais, gripe e resfriado têm intensidades diferentes. O resfriado geralmente é mais leve, com coriza, espirros e nariz entupido. Já a gripe pode vir com febre, dores no corpo e fadiga. Se você estiver apenas com sintomas leves e sem febre, o treino está liberado —com uma condição: vá devagar.

Exercícios leves a moderados ajudam a liberar substâncias que aumentam o bem-estar e podem, inclusive, acelerar a recuperação. Isso é consenso entre instituições respeitadas da medicina esportiva, como o American College of Sports Medicine. Mas não exagere: em vez de cargas muito pesadas na academia, opte por uma caminhada, uma pedalada ou uma série mais leve.

Além disso, é importante hidratar-se muito bem durante o exercício e ao longo do dia, já que gripes e resfriados podem favorecer um quadro de desidratação, que é acentuada no treino.

E se estiver com sintomas respiratórios (tosse, espirros, nariz escorrendo), escolha um local ao ar livre para treinar e evite ambientes fechados como academias lotadas —pelo bem da sua saúde e da dos outros.

Imagem: iStock

Enxaqueca: depende da intensidade

Quem já teve enxaqueca sabe: não é uma simples dor de cabeça. Ela pode durar de 4 a 72 horas, e os sintomas vão muito além da dor: tontura, náuseas, formigamentos e sensibilidade à luz e ao som fazem parte do pacote. Em um treino, esses sintomas podem fazer com que você se machuque —por derrubar um peso no pé ou cair da esteira, por exemplo.

A regra aqui é conhecer seu próprio corpo. Algumas pessoas conseguem perceber os gatilhos da enxaqueca e sabem quando ela está prestes a piorar. Outras conseguem treinar sem problema quando a dor já está passando. Caso decida se exercitar, é fundamental avisar o professor da academia —ele pode adaptar a intensidade, ficar de olho em possíveis sinais de piora e garantir sua segurança.

Dor na coluna: pode treinar, mas com cautela

Nesse caso, o exercício está liberado quando a dor não é totalmente limitante e exige repouso absoluto (algo que só um médico pode dizer).

No entanto, dores nas costas muitas vezes são justamente causadas pela falta de movimento e musculatura fraca. O exercício certo, com orientação e cautela, pode ser um verdadeiro remédio.

Fortalecer os músculos que sustentam e estabilizam a coluna alivia a pressão sobre as vértebras e reduz episódios de dor.

Mas se estiver com dor, evite cargas pesadas, movimentos bruscos ou exercícios que forcem a região dolorida.

Fontes: Fernando A. Soléra, médico do esporte; Marcelo Santana, profissional de educação física pós-graduado em musculação e condicionamento físico; Isadora Vieira, fisioterapeuta e pós-graduada em saúde pélvica.

*Com informações de reportagem publicada em 22/02/2022