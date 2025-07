PL da devastação e marco temporal mobilizam ativistas em Belém

As falas dos participantes do Global Citizen Now foram dominadas pelo "Veta, Lula", em referência ao chamado PL da devastação, e por pedidos de demarcação de terras indígenas contra a Lei 14.701/2023, do Marco Temporal. O evento, que ocorreu ontem em Belém, é uma das fases da campanha Proteja a Amazônia.

O que aconteceu

Uma das vozes mais acaloradas foi a do coordenador executivo da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) e copresidente da Global Alliance of Territorial Communities, Kleber Karipuna, que falou sobre o trabalho da aliança global de comunidades. A iniciativa reúne mais de 35 milhões de pessoas, de 24 países e várias etnias, para dar voz ao movimento indígena, principalmente no enfrentamento da crise climática.

Preciso mandar uma mensagem direta ao presidente Lula: Veta tudo, Lula, o PL da devastação. É importante trazer essa mensagem porque, no momento em que o mundo está preocupado com o futuro da humanidade, com o futuro do clima no planeta, o PL está sendo aprovado pelo Congresso do país que vai receber a COP. Kleber Karipuna, coordenador executivo da APIB

Liderança indígena fez uma fala na linha da Declaração do Mutirão dos Povos da Amazônia para a COP30. "É impossível não reconhecer que a demarcação das terras indígenas é imprescindível para o enfrentamento da crise climática. Demarcação, já! A resposta somos nós."

Claudelice Santos, coordenadora do Instituto Zé Cláudio e Maria, também apelou ao presidente que vete a PL. Para ela, ainda é preciso outras leis de proteção da floresta e de quem reside nela.

É muito difícil para quem está no centro disso tudo ter visibilidade sobre as ameaças que sofre, porque uma das principais atitudes do Estado é invisibilizar e vulnerabilizar. Para quando os assassinatos acontecerem, é como se não fosse nada. Claudenice Santos, do Instituto Zé Claudio e Maria

Casal que dá nome à instituição é de extrativistas assassinados por denunciarem a extração ilegal de madeira no assentamento agroextrativista Praia Alta-Piranheira, na zona rural de Nova Ipixuna, no Pará. "São 14 anos que lutamos por justiça."

Coordenador geral do MapBiomas, Tasso Azevedo destacou os impactos econômicos caso a legislação seja alterada. Ele destaca que, considerando que 96% da atividade econômica do Brasil é de atividade rural, são inúmeros os potenciais prejuízos.

Isso significa que 96% da atividade econômica não vai mais estar sujeita a regras ambientais. Mesmo que haja poucos casos que teremos problemas, esses problemas serão muito graves. Tasso Azevedo, do MapBiomas

"A ideia do PL é de que a maior parte do licenciamento do Brasil passaria a ser um autolicenciamento", explica o coordenador. "Não dá para fazer licenciamento para empreendimentos de grande porte, envolvendo barragens, por exemplo."

Hugo Loss e as ativistas indígenas Helena Gualinga e Juma Xipaia Imagem: Wagner Meier/Getty Images for Global Citizen

O Co-fundador do Global Citizen Michael Sheldrick avaliou a ação realizada na cidade-sede da COP -30. "O que vimos em Belém não foi um pedido de ajuda. Foi um chamado para investir em soluções sustentáveis e orientadas pelas comunidades. A Amazônia não é apenas uma floresta. São pessoas", citou o australiano.

É uma região de inovadores construindo um novo tipo de economia. Por meio desta campanha e do Global Citizen Festival: Amazônia, estamos garantindo que sua liderança seja vista, ouvida e apoiada quando o mundo chegar para a COP 30. Michael Sheldrick, diretor da Global Citizen

Campanha "Proteja a Amazônia" visa mobilizar US$ 1 bilhão em investimentos para restaurar e regenerar a floresta e amplificar as vozes indígenas no mundo. As iniciativas vão culminar no Global Citizen Festival: Amazônia, em 1º de novembro, antes da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30).