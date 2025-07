Pilgrims investirá US$ 400 milhões em nova unidade na Geórgia (EUA)

São Paulo, 25 - A Pilgrims Pride, subsidiária da brasileira JBS, anunciou nesta sexta-feira, 25, que investirá US$ 400 milhões na construção de uma nova unidade de alimentos preparados em LaFayette, no condado de Walker, na Geórgia (EUA). O empreendimento, que será construído em fases a partir deste segundo semestre, deve gerar cerca de 630 empregos quando estiver operando em plena capacidade.A nova planta vai produzir uma variedade de produtos de frango totalmente cozidos, atendendo à crescente demanda nos canais de varejo e food service. A expectativa é que as contratações comecem em 2027, após a conclusão da primeira fase da obra. Com o novo projeto, a Pilgrims amplia sua presença no Estado, onde já tem cerca de 7,5 mil funcionários e opera sete unidades de produção de alimentos, além de fábricas de ração e incubatórios.*Conteúdo gerado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast Agro.