Petróleo cai e atinge menor valor em 3 semanas com preocupações econômicas dos EUA e da China

Por Scott DiSavino

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo caíram nesta sexta-feira e se estabeleceram em uma mínima de três semanas, com os comerciantes preocupados com as notícias econômicas negativas dos Estados Unidos e da China e com os sinais de aumento da oferta.

As perdas foram limitadas pelo otimismo de que os acordos comerciais dos EUA poderiam impulsionar o crescimento econômico global e a demanda de petróleo no futuro.

Os contratos futuros do petróleo Brent caíram 1,1%, para fechar a US$68,44, enquanto o petróleo West Texas Intermediate (WTI) dos EUA caiu 1,3%, para fechar a US$65,16.

Esses foram os níveis mais baixos de fechamento do Brent desde 4 de julho e do WTI desde 30 de junho.

Durante a semana, o Brent caiu cerca de 1% e o WTI, cerca de 3%.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, se reunirá com o presidente dos EUA, Donald Trump, no domingo, na Escócia. Autoridades e diplomatas da União Europeia disseram que esperam chegar a um acordo comercial neste fim de semana.

A economia da zona do euro permaneceu resiliente à incerteza generalizada causada por uma guerra comercial global, uma série de dados mostrou nesta sexta-feira, mesmo com os formuladores de políticas do banco central Europeu parecendo moderar as apostas do mercado de que não haverá mais cortes nas taxas.

(Reportagem de Scott DiSavino, em Nova York, Robert Harvey, em Londres, e Sudarshan Varadhan e Siyi Liu, em Cingapura)