Outback usa reality show de Ana Maria Braga para mostrar novos pratos

Depois de investir no programa MasterChef, em 2022, o Outback Steakhouse resolveu apostar no Chef de Alto Nível, atração da Globo apresentada por Ana Maria Braga.

A rede de restaurantes patrocinou um episódio inteiro do programa, na noite de ontem (24). E, a partir de hoje, as duas novidades desenvolvidas durante o episódio já estão no cardápio da casa.

Queremos apostar em diferentes formas de nos conectarmos com o público. A inovação de promover isso para o consumidor é o que nos move. Raquel Paternesi, diretora de marketing do Outback

No ano passado, a gestora Vinci Partners anunciou a compra do controle da Bloomin' Brands no Brasil, por R$ 1,4 bilhão, e passou a comandar as redes Outback, Abbraccio e Aussie Grill em território nacional.

O UOL Mídia e Marketing conversou com a executiva sobre a novidade da rede, que possui mais de 180 restaurantes no Brasil, em quase 90 cidades no país. Confira:

Como vai ser levar esses pratos criados dentro de um programa de TV para a cozinha do mundo real? Quais foram os grandes desafios de operação disso e como comunicar essa novidade ao público a partir desse episódio especial?

Raquel Paternesi, diretora de marketing, vendas e growth do Outback Steakhouse Imagem: Divulgação

É uma iniciativa que envolve muitas áreas. É o nosso maior projeto do ano até agora, mesmo porque trabalha com a Ana Maria (Braga) e um programa de ampla audiência.

Precisamos garantir toda a cadeia de suprimentos, uma vez que os pratos lançados ontem à noite, durante o programa, já estarão hoje nos restaurantes. Eles precisam ter toda aquela entrega sensorial que o consumidor viu. Quando você fala de um reality show, ele transmite emoção, ele cria uma narrativa mais envolvente. É uma experiência imersiva.

Temos a expectativa de ganhar novos consumidores com a campanha - aqueles que talvez não sejam tão frequentes no Outback e se interessaram a partir do programa.

Também teremos um comercial com a própria Ana Maria Braga para apresentar os pratos a quem já é nosso cliente. Além disso, teremos mais de 40 influenciadores, que darão um toque especial com suas micro e macroaudiências.

A inovação de promover isso para o consumidor é o que nos move. Estamos em busca de projetos como este, em um momento bem importante para a nossa marca.

O Outback tem uma marca poderosa, as lojas são convidativas, mas às vezes podem gerar um pouco de dúvida em classes mais baixas: entro ou não entro? É caro? A ação com o programa e o comercial da Ana Maria Braga pretendem democratizar ainda mais a marca?

Ela também faz parte desse alcance de novos públicos, promovendo a popularização da marca como um todo. Ainda temos outras estratégias, como o lançamento de um menu para o almoço, com porções individuais. Isso acaba gerando experimentação e frequência.

Com esse público mais amplo, ela continua sendo uma interlocutora transgeracional e nacional. Ela traz a chancela de uma comida que realmente experimentou.

Além disso, temos essa gama de influenciadores que, obviamente, dialogam com gastronomia. Mas também temos outros que conversam com o programa da Ana. Vários vão ativar a marca, também de forma regionalizada.

Muitas vezes, temos três ou quatro gerações sentadas à mesa, que querem se sentir em um ambiente moderno, experimentando uma inovação. Por isso, nossas linguagens e canais são diferentes, da TV ao TikTok. Para uma campanha desse tamanho, precisamos de um squad bastante robusto.

Falando no tema: estamos na era dos 'colaboradores/influenciadores'. Como é esse treinamento para que os atendentes sejam cada vez mais próximos dos consumidores?

Isso é bastante intenso. Temos uma área de experiência do consumidor. A hospitalidade é um pilar, é um valor para nós. Os restaurantes já estão treinando esses pratos que serão lançados desde a semana passada, com uma trilha de aprendizado.

Além disso, temos uma página onde, a cada semana, a cada quinzena, contamos a história de um colaborador. Isso é muito legal, porque quase 90% dos donos dos restaurantes hoje começaram como atendentes ou lavadores de pratos. É muito emocionante escutar a trajetória deles. São pessoas que estão com a gente há 10, há 15 anos.

