OEA chama de 'equívoco' saída do Brasil de aliança sobre Holocausto

O comissário da OEA (Organização dos Estados Americanos) para o Monitoramento e Combate ao Antissemitismo, Fernando Lottenberg, disse hoje que a decisão do Brasil de deixar a IHRA (Aliança Internacional para a Memória do Holocausto) é "um gesto na direção errada".

O que aconteceu

Discordar do governo israelense sem afetar a segurança da comunidade judaica é um caminho possível, afirmou Lottenberg. De acordo com o comissário, é um "equívoco" relacionar o antissemitismo pregado pela organização intergovernamental que atua na memória do genocídio do povo judeu com a tensão diplomática com Tel Aviv.

É possível criticar as atitudes e a conduta do governo israelense no conflito em Gaza, assim como pode haver discordâncias diplomáticas. Esses fatos, contudo, em nada têm relação com o trabalho da IHRA, de grande relevância.

Comissário da OEA, Fernando Lottenberg, em post no X

Brasil tem segunda maior comunidade judaica da América Latina. Conforme o comissário, especialmente diante do crescimento de casos de ódio no país, "estar integrado à IHRA é uma forma de mostrar comprometimento com a cultura de paz e com a promoção da educação sobre o Holocausto e o combate ao antissemitismo".

A decisão do governo brasileiro é um equívoco.

Fernando Lottenberg

Relação Brasil-Israel azedou no governo Lula

Ministério das Relações Exteriores de Israel anunciou ontem a saída do Brasil da IHRA. "Em uma época em que Israel luta por sua própria existência, voltar-se contra o estado judeu e abandonar o consenso global contra o antissemitismo é imprudente e vergonhoso", afirmou o governo israelense. O Brasil integrava a aliança como país observador desde 2021.

Israel também criticou adesão brasileira a ação na Corte Internacional de Justiça contra sua atuação em Gaza. Protocolada em janeiro do ano passado pela África do Sul, ação acusa Israel de "conduta genocida" no território palestino.

Relações Brasil-Israel piorou durante o governo Lula. Em fevereiro de 2024, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva comparou a guerra em Gaza ao Holocausto. A declaração levou o governo israelense a torna-lo pessoa non grata e levou à retirada do embaixador brasileiro de Tel Aviv.