Todo desastre climático pode ser evitado? O que falta para SP se adaptar?

Calor, secas, chuvas extremas e inundações sem precedentes: quem mora na cidade de São Paulo já percebeu que o clima mudou —e, com isso, os problemas urbanos só se intensificaram.

Em locais como Paraisópolis, as ondas de calor escancaram desigualdades sociais, enquanto no Jardim Pantanal, as recorrentes inundações evidenciam questões estruturais da metrópole que vão muito além da ocupação em áreas de várzea. Diante dessa nova realidade climática, adaptações são urgentes.

Especialistas ouvidos pelo UOL afirmam que São Paulo até tem verbas e estrutura para se tornar uma cidade mais resiliente, ou seja, capaz de prever, se adaptar e se recuperar rapidamente frente a eventos provocados pelas mudanças climáticas. No entanto, ainda falta um olhar crítico sobre a implementação de projetos e a incorporação real da variável climática nas estratégias orçamentárias e de políticas públicas.

Não é justo para ninguém ter que esperar o desastre acontecer para pleitear um recurso. Todo desastre climático pode ser evitado porque não é culpa da chuva, mas da água que não escoa e do lixo que se acumula por falta de políticas públicas.

Mahryan Sampaio, cofundadora do Instituto Perifa Sustentável

Cadê a prevenção?

A discussão sobre mudanças climáticas em São Paulo não é de agora. Desde 2009, a cidade é contemplada por uma Política Municipal de Mudança do Clima (lei nº 14.933), que determina estratégias para a cidade, seja na saúde, no transporte, no uso do solo ou da energia.

Flávia Bellaguarda, diretora-executiva do LaClima, instituto de pesquisa e desenvolvimento de políticas climáticas, acredita que São Paulo poderia ser uma cidade-exemplo, mas o tema tem sido engavetado. "Poderíamos estar muito mais à frente do que estamos. A cidade tem um corpo técnico muito engajado, mas politicamente ainda não é uma prioridade", diz ela.

Além da normativa de 2009, a cidade também tem um plano de ação para o enfrentamento às mudanças climáticas. O PlanClima, elaborado em parceria com a rede internacional de cidades C40, reconhece como riscos para São Paulo:

a intensificação das chuvas

as secas

as altas temperaturas

e as ondas de calor

Em 43 ações práticas, o plano tem como objetivo principal neutralizar as emissões de carbono da cidade até 2050 e apoiar a prefeitura na inclusão da variável climática nas tomadas de decisão. Ele é dividido em cinco estratégias: além da redução de carbono, o PlanClima fala sobre adaptação da cidade, proteção de pessoas e bens, preservação da Mata Atlântica e geração de trabalho e riqueza sustentáveis.

Ainda que o documento esteja sob responsabilidade da Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas, criada pela prefeitura em 2020 e vinculada à Secretaria de Governo Municipal, as metas estabelecidas contemplam as mais diferentes secretarias de forma integrada. Assim, a atuação pela mitigação e adaptação frente às mudanças climáticas torna-se uma responsabilidade de todas as pastas.

Segundo a prefeitura, algumas propostas incluídas no PlanClima já estão sendo incorporadas na cidade. Entre eles estão os jardins de chuva, uma solução baseada na natureza que visa absorver a água da chuva antes de ir para o sistema de drenagem, ajudando a reduzir alagamentos. A prefeitura diz que existem 420 jardins como este espalhado pela cidade, além de 10 bosques urbanos que auxiliam na mesma função.

Além disso, ao UOL, a prefeitura mencionou que desde 2022 é realizado um mapeamento da cidade sobre hortas urbanas. Até o último relatório, são 150 horas cadastradas recebendo suporte técnico do município.

Outra medida foi a substituição gradativa da frota de ônibus municipais para veículos movidos a energia limpa. Atualmente, são 748 ônibus elétricos na cidade.

Os esforços municipais para mitigação e adaptação às mudanças climáticas são bilionários, segundo dados da prefeitura. Neste ano, dos R$ 125,6 bilhões aprovados na Lei Orçamentária Anual do município, cerca de R$ 20 bilhões estavam alocados para a questão.

O valor seria um aporte para as mais variadas ações das diferentes secretarias municipais, entre elas a própria renovação de frota de ônibus para matriz energética limpa, meta incluída no PlanClima, como implantação de novos parques e unidades de conservação, além da gestão de riscos a desastres. No ano passado, o valor alocado para o tema foi de R$ 16,6 bilhões.

Para Mahryan Sampaio, embora o plano seja bem estruturado e com propostas importantes, ainda carece de um olhar mais profundo sobre desigualdades intensificadas pelas mudanças no clima.

Falta falarmos de forma mais direcionada sobre desigualdades de gênero, raça e território. Precisamos garantir que as comunidades periféricas possam acessar e decidir também sobre esses recursos e políticas públicas. O debate precisa ser mais acessível para quem está na linha de frente da crise climática.

Mahryan Sampaio, cofundadora do Instituto Perifa Sustentável

Então, o que fazer?

Para as adaptações ocorrerem, além de políticas públicas, é necessário financiamento. O termo "financiamento climático" engloba recursos destinados a projetos para adaptação e mitigação frente às mudanças climáticas. Eles podem ser desde obras de infraestrutura até àqueles de transição energética para matrizes renováveis.

Esses recursos podem vir tanto do setor público quanto do privado, de governos estrangeiros ou de bancos multilaterais. Bellaguarda destaca que o financiamento é uma forma de fazer "com que as coisas realmente aconteçam".

Não adianta o dinheiro vir só do governo ou só do setor privado, ou só de fundos internacionais. A gente precisa de uma cooperação e de uma corresponsabilização de vários setores que possuem e concentram o PIB para que a gente consiga realmente implementar [projetos de adaptação].

Flávia Bellaguarda, diretora-executiva do Laclima

No caso de São Paulo, as especialistas concordam que a cidade é atrativa para este tipo de investimento. No fim de 2024, o governo estadual anunciou o Finaclima-SP, um mecanismo de financiamento climático voltado para o setor bancário apoiar iniciativas ambientais. O projeto, que terá gestão privada e orientação pública, é um reflexo do potencial de São Paulo como destino de recursos climáticos.

"Estamos falando de uma das maiores capitais da América Latina. Somos olhados, desejados e priorizados", afirma Sampaio.

Sampaio também defende a importância de um olhar cuidadoso para o financiamento estar voltado a projetos que realmente impactem positivamente a sociedade, garantindo a proteção das pessoas mais vulneráveis.

A especialista afirma que é necessário pensar em outras lógicas para a implementação desses projetos que tenham participação comunitária, como os planos de bairros. "Não tem como saber o que está acontecendo com exatidão em todas as comunidades de todos os lugares em uma cidade tão grande como São Paulo", diz ela.

Esse dinheiro vai muito para obra, para infraestruturas, mas às vezes essas obras nem chegam nas periferias. A grande questão é que sabemos que as periferias, assim como as terras indígenas e as comunidades tradicionais, são as mais impactadas pelas mudanças climáticas, seja pelas ilhas de calor, enchentes ou deslizamentos. E o que vemos é que o recurso não chega. São as pessoas que menos recebem para a adaptação e a resiliência climática.

Mahryan Sampaio, cofundadora do Instituto Perifa Sustentável

Essa desconexão também compromete a eficiência dos projetos, como destaca Flávia Bellaguarda: "O setor econômico ainda não está vendo o mundo com os óculos das mudanças climáticas. Falar de infraestrutura sem considerar uma análise de risco e vulnerabilidade é jogar dinheiro fora. Muito provavelmente o lugar onde o projeto está sendo implementado hoje não será o mesmo em 5 ou 10 anos, seja pelo aumento do mar, pela formação de uma ilha de calor ou outros fatores."

Um tema global

O financiamento climático é um dos principais temas que será discutido na COP30, que acontece em novembro em Belém. Entre os temas discutidos na conferência, está o montante que os países desenvolvidos devem aportar aos em desenvolvimento que enfrentam eventos climáticos extremos com mais vulnerabilidades.

No ano passado, o Brasil pleiteou com o Azerbaijão, país sede da conferência, uma meta de US$ 1,3 trilhão por ano até 2035. No entanto, o valor aprovado foi de US$ 300 bilhões, considerado pelos especialistas um montante muito abaixo do necessário.

Segundo um estudo feito pela Climate Policy Iniciative, organização internacional de política climática, seria necessário um fluxo de US$ 7,4 trilhões por ano até 2030, em um cenário no qual a média global da Terra não ultrapasse os 1,5°C.

A expectativa da COP30 deste ano é que as negociações retomem para aumentar a meta dos fluxos financeiros para os projetos de mitigação e adaptação. Para Sampaio, a discussão é também sobre justiça.