Nos EUA, senadores do Partido Democrata acusam Trump de 'abuso de poder' em tarifaço ao Brasil

Um grupo de senadores do Partido Democrata, nos Estados Unidos, enviou uma carta ao presidente americano Donald Trump questionando a tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros, prevista para entrar em vigor em 1º de agosto. Os 11 parlamentares que assinam o documento dizem ter "profunda preocupação com o claro abuso de poder inerente à sua recente ameaça de iniciar uma guerra comercial com o Brasil".

Eles lembram que os americanos importam mais de US$ 40 bilhões anualmente do Brasil, incluindo quase US$ 2 bilhões em café. "O comércio entre os EUA e o Brasil sustenta quase 130 mil empregos nos Estados Unidos. Uma guerra comercial com o Brasil tornaria a vida mais cara para os americanos, prejudicaria as economias americana e brasileira e aproximaria o Brasil da China - e tudo porque o presidente dos Estados Unidos quer corromper um processo judicial estrangeiro para ajudar seu amigo pessoal", uma referência ao processo do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF.

Segundo os senadores, os Estados Unidos e o Brasil têm questões comerciais legítimas que devem ser discutidas e negociadas. "No entanto, a ameaça tarifária do seu governo claramente não é direcionada a isso", escreveram. "Interferir no sistema jurídico de outra nação soberana cria um precedente perigoso, provoca uma guerra comercial desnecessária e coloca os cidadãos e as empresas americanas em risco de retaliação", continuaram. "Usar todo o peso da economia americana para interferir nesses processos em nome de um amigo é um abuso grave de poder, prejudica a influência dos Estados Unidos no Brasil e pode prejudicar nossos interesses mais amplos na região."

A carta é assinada pelos senadores Tim Kaine, Jeanne Shaheen, Adam Schiff, Dick Durbin, Kirsten Gillibrand, Peter Welch, Catherine Cortez Masto, Mark R. Warner, Jacky Rosen, Michael Bennet e o reverendo Raphael Warnock).

Veja a íntegra da carta:

Prezado presidente Trump:

Escrevemos para expressar nossa profunda preocupação com o claro abuso de poder inerente à sua recente ameaça de iniciar uma guerra comercial com o Brasil. Os Estados Unidos e o Brasil têm questões comerciais legítimas que devem ser discutidas e negociadas. No entanto, a ameaça tarifária de seu governo claramente não se dirige a isso. Tampouco se trata de um déficit comercial bilateral, já que os EUA tiveram um superávit comercial de US$ 7,4 bilhões com o Brasil em 2024 e não têm déficit comercial com o Brasil desde 2007.

Em vez disso, como o senhor afirma explicitamente em sua carta ao presidente brasileiro Lula da Silva, a ameaça de impor tarifas de 50% sobre todas as importações do Brasil e a ordem ao Representante Comercial dos EUA para iniciar uma investigação nos termos da Seção 301 da Lei de Comércio de 1974 têm como objetivo principal forçar o sistema judicial independente do Brasil a interromper o processo contra o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro. Interferir no sistema jurídico de outra nação soberana cria um precedente perigoso, provoca uma guerra comercial desnecessária e coloca cidadãos e empresas americanas em risco de retaliação.

O sr. Bolsonaro é um cidadão brasileiro que está sendo processado nos tribunais brasileiros por supostas ações sob sua jurisdição. Ele é acusado de trabalhar para minar os resultados de uma eleição democrática no Brasil e de conspirar para dar um golpe de Estado. Usar todo o peso da economia americana para interferir nesses processos em nome de um amigo é um abuso grave de poder, prejudica a influência dos Estados Unidos no Brasil e pode comprometer nossos interesses mais amplos na região. O anúncio feito por seu governo em 18 de julho de 2025 sobre sanções de visto contra autoridades judiciais brasileiras que trabalham no caso do sr. Bolsonaro indica, mais uma vez, a disposição de seu governo de priorizar sua agenda pessoal em detrimento dos interesses do povo americano.

Suas ações aumentariam os custos para as famílias e empresas americanas. Os americanos importam mais de US$ 40 bilhões anualmente do Brasil, incluindo quase US$ 2 bilhões em café. O comércio entre os EUA e o Brasil sustenta quase 130.000 empregos nos Estados Unidos, que estão em risco devido às ameaças de tarifas elevadas. O Brasil também prometeu retaliar, e o senhor prometeu retaliar preventivamente da mesma forma - o que significa que os exportadores americanos sofrerão e os impostos sobre as importações para os americanos aumentarão além do nível de 50% que o senhor ameaçou.

Uma guerra comercial com o Brasil também servirá para aproximar o Brasil da República Popular da China (RPC) em um momento em que os EUA precisam combater agressivamente a influência da RPC na América Latina. Empresas estatais e ligadas ao Estado chinês estão investindo pesadamente no Brasil, incluindo vários projetos portuários em andamento, e recentemente o China State Railway Group assinou um Memorando de Entendimento (MOU) para estudar um projeto ferroviário transcontinental.

Essas considerações não são exclusivas do Brasil. Em toda a América Latina, a República Popular da China está trabalhando para aumentar sua influência por meio da Iniciativa Belt and Road. Estamos preocupados que suas ações para minar um sistema judicial independente apenas aumentem o ceticismo em relação à influência americana em toda a região e proporcionem aos funcionários da República Popular da China e às empresas apoiadas pelo Estado maior credibilidade para sua agenda. A mesma tendência também está ocorrendo no leste e sudeste da Ásia.

Os objetivos primordiais dos EUA na América Latina devem ser o fortalecimento de relações econômicas mutuamente benéficas, a promoção de eleições democráticas livres e justas e o combate à influência da RPC. Pedimos que você reconsidere suas ações e priorize os interesses econômicos dos americanos que desejam previsibilidade, e não outra guerra comercial.