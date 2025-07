Nintendo Switch 2: testamos novo console e dizemos o que melhorou e piorou

O Nintendo Switch 2 chegou a pouco mais de um mês e chacoalhou o universo gamer, que aguardava havia anos por uma atualização. O Guia de Compras UOL testou o novo console durante um mês e o comparou com seu antecessor.

Tamanho da tela, controles repaginados, gráficos melhorados são algumas das novidades da nova geração. Confira a seguir o que mudou no Nintendo Switch 2.

O que mais gostei

Tela maior. Achei que a experiência de jogo ficou melhor com os personagens, objetos e detalhes do jogo maiores na tela.

Nintendo Switch 2 conta com uma tela de 7,9 polegadas (20,06 cm) com resolução Full HD (1920 x 1080 pixels),

Nintendo Switch anterior tem 6,2 polegadas (15,75 cm) e resolução HD (1280 x 720 pixels)

Versão OLED do Switch 1 tem 7 polegadas (17,78 cm).

Nintendo Switch 2 (à esq.) ao lado do Switch 1 Imagem: Afonso Ferreira/UOL

Imagem melhorada e carregamento mais rápido. Além do tamanho, a tela do Switch 2 ganhou melhorias com a compatibilidade HDR10, que proporciona cores mais vivas e maior contraste entre áreas claras e escuras.

A taxa de atualização no modo portátil tem suporte VRR, que ajusta automaticamente a quantidade de quadros por segundo dos jogos, que pode chegar até 120 quadros por segundo (fps).

No modo dock, dá para jogar em 4K, desde que esteja conectado a uma TV compatível com essa resolução. No Switch 1, é possível jogar na TV com resolução máxima Full HD.

Também houve uma evolução de processador e placa de vídeo, que agora contam com suporte a DLSS e "ray tracing", que são tecnologias que melhoram a qualidade de imagem e o desempenho em jogos, oferecendo gráficos mais realistas. Além disso, o carregamento dos jogos e a própria navegação no sistema do Switch 2 ficaram mais rápidos.

Ao jogar com os dois consoles lado a lado, essas evoluções de hardware ficam bem nítidas. Usei como teste o "Mario Kart" em ambos e a impressão é que no Switch 2 os carros correm mais rápido. Além disso, os contornos dos personagens e outros elementos do jogo estão mais detalhados e menos quadrados do que no antecessor.

Na caixa do Nintendo Switch 2 vem o console, 2 Joy-Cons, um suporte para os Joy-Cons, o dock para conexão com a TV, um cabo HDMI, um cabo USB-C e uma fonte de carregamento Imagem: Afonso Ferreira/UOL

Pegada melhor. Os Joy-Cons (controles que encaixam no console) ficaram maiores para acompanhar o tamanho da tela, com isso a pegada ficou melhor, pois eles preenchem mais a mão. Os botões SR e SL, que ficam na parte que encaixa no console, agora estão maiores, o que facilita na hora de jogar com o controle na horizontal.

Controles com encaixe magnético. O encaixe dos Joy-Cons no console e no suporte dos controles é feito por ímãs. É só aproximá-los que uma parte se encaixa na outra sem dificuldade. Para desencaixar, é preciso pressionar um botão na parte traseira e desconectá-los. No Switch 1, é preciso encaixar os Joy-Cons e deslizá-los para que sejam totalmente conectados. A mudança facilita bastante a troca de modos e também na hora guardar o console.

Usar como mouse. Outra novidade dos Joy-Cons é a possibilidade de utilizá-los como mouse. Há um sensor entre os botões SR e SL que permite que os controles sejam usados tanto em superfícies planas, como mesas, ou irregulares, como braço do sofá ou o colo.

Eu testei em ambos e não gostei de usar no colo porque é um espaço muito pequeno para movimentar o controle. Já no braço do sofá funcionou muito bem, e o tempo de resposta aos movimentos foi bem rápido.

O ponto de atenção fica por conta da pegada, que não é muito boa pelo fato de o controle ser fino e os dedos não ficarem tão bem posicionados sobre os botões superiores. Também tive um pouco de dificuldade para usar o direcional analógico nessa modalidade. Ainda assim, a experiência com jogos como "Fortnite" e "Free Fire" ficam muito melhores usando o controle como mouse.

Nintendo Switch 2: controle Pro (à esq.) e Joy-Cons encaixados no suporte Imagem: Afonso Ferreira/UOL

Mais espaço para jogos. O Switch 2 tem espaço para armazenamento de 256 GB com possibilidade de expansão até 2 TB com cartão microSD. Na geração anterior, a memória interna é de 32 GB. Isso significa mais espaço para guardar jogos sem a necessidade de comprar um cartão de memória.

Roda jogos antigos. A nova geração suporta cartuchos do Switch 1 e também jogos antigos baixados pela Nintendo Switch Online. A compatibilidade com jogos antigos é um ponto interessante, visto que só foram lançados, até o momento, dois jogos exclusivos para o Switch 2: "Mario Kart World" e "Donkey Kong Bananza". Também há versões de jogos que foram aprimorados, como "Zelda Breath of the Wild" e "Tears of the Kingdom"

Pontos de atenção

Mais pesado. Com a tela maior, o peso do console também aumentou: passou de 398g (com os Joy-Cons) para 534g. Esse peso a mais pode causar desconforto para quem joga bastante no modo portátil.

Bateria dura menos. Apesar de a bateria ter aumentado de 4.310 mAh para 5.220mAh, a durabilidade, na prática, diminuiu. Isso porque o console consome mais energia para rodar as melhorias de processamento e de gráficos. Nos meus testes, joguei cerca de uma hora por dia durante cinco dias até a bateria acabar. No Switch 1, a bateria pode aguentar até 9 horas, dependendo do uso.

Controles precisaram ser calibrados. Após alguns dias de testes, notei que os direcionais analógicos estavam desregulados. Isso ficava mais nítido ao jogar Mario Kart, pois o carro pendia para um lado, apesar de o controle estar parado.

Reportei o problema à Nintendo e a empresa recomendou que eu fizesse a calibragem dos analógicos seguindo os passos descritos na página de suporte. Fiz a calibragem e não tive mais problemas.

Converse com amigos enquanto joga

Nintendo Switch 2: jogando com o Game Chat Imagem: Divulgação/Nintendo

Um recurso novo, mas que não conseguimos testar, é o Game Chat. Se você tiver amigos que também tenham o Switch 2, vocês podem criar uma sala com até 12 pessoas e jogar juntos.

Dá para conversar, compartilhar tela e, se você comprar a câmera da Nintendo (vendida separadamente), também vai poder mostrar seu rosto e suas reações enquanto joga.

Pesquisando por vídeos de influenciadores que testaram a função, há uma queixa de que os jogos podem perder qualidade e ficarem mais lentos a depender da conexão com a internet dos participantes do chat. Então, para que o recurso funcione bem, é preciso que todos tenham uma banda larga super veloz.

Vale a pena o Nintendo Switch 2?

O Nintendo Switch 2 trouxe uma série de melhorias muito bem-vindas e o salto de qualidade em relação ao seu antecessor é bem perceptível —o que não quer dizer que o Switch 1 seja ruim, longe disso.

O ponto que mais vai pesar nessa equação é o dinheiro. O Switch 2 foi lançado ao preço de R$ 4.499, mas como tem esgotado rápido a cada lote que chega às lojas, há revendedores que colocam preços acima dos R$ 5.000.

Se você é fã das franquias da Nintendo, como Mario, Zelda e Pokémon, e está disposto a gastar esse valor para ter um console recém-lançado, dificilmente vai se arrepender. No entanto, se você ainda não está habituado à proposta de jogar sem TV ou quer algo para brincar esporadicamente, o Switch 1 é uma opção mais interessante e barata.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

@uol A Samsung acaba de trazer para o Brasil três TVs com comandos por gestos e recursos de inteligência artificial. A linha de televisão Vision AI QLED 4K têm até karaokê integrado. Os modelos são: Q8F, Q7F e QEF1, com opções com telas de 43 a 85 polegadas. Curtiu? Confira o review completo no Guia de Compras UOL. #samsung #samsungtv #guiadecomprasuol ? som original - uol

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.