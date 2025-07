Na Argentina, colheita de milho chega a 84% da área, diz Bolsa de Cereais

São Paulo, 25 - A colheita de milho na Argentina avançou 5,1 pontos porcentuais na última semana, alcançando 84% da área nacional, informou a Bolsa de Cereais de Buenos Aires. Apesar do bom ritmo no centro e norte do país, a colheita segue atrasada em parte do sul, especialmente no centro da província de Buenos Aires, onde o excesso de umidade tem limitado o acesso das colheitadeiras às lavouras. Em algumas regiões, o atraso em relação ao ano anterior chega a até 12 pontos porcentuais.A produção estimada para a safra 2024/25 foi mantida em 49 milhões de toneladas. A entrada de volumes maiores do norte do país tem pressionado a média de produtividade para baixo, com desempenho abaixo do esperado em áreas que enfrentaram condições adversas.O trigo teve avanço semanal de 3,1 pontos, com o plantio alcançando 95,9% da área projetada de 6,7 milhões de hectares. Atrasos interanuais de 2,6 pontos ainda persistem devido ao excesso de chuvas em áreas do centro-leste e sul da região agrícola, onde há lotes que não deverão ser plantados a tempo e devem ser redirecionados para culturas de verão.Nas regiões centrais e em Santa Fé, no entanto, o plantio manteve boa dinâmica, e 97,5% das lavouras implantadas estão em condição de cultivo entre normal e excelente. Cerca de 82,3% da área apresenta umidade adequada ou ótima, favorecendo o avanço das plantas para estágios mais desenvolvidos, como expansão foliar e perfilhamento.*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast Agro, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.