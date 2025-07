MRE diz que Embaixada do Brasil em Caracas apura dificuldades relatadas por exportadores

O Ministério das Relações Exteriores (MRE) informou, por meio de nota enviada ao Estadão/Broadcast, que acompanha, em coordenação com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), os relatos sobre as dificuldades enfrentadas por exportadores brasileiros na Venezuela.

Conforme o Estadão/Broadcast noticiou nesta sexta, 25, a Venezuela passou a taxar produtos importados do Brasil que antes eram isentos, segundo grupos empresariais de Roraima.

"A Embaixada do Brasil em Caracas está apurando, junto às autoridades venezuelanas responsáveis, elementos para esclarecer a natureza da situação, com vistas à normalização da fluidez no comércio bilateral, regido pelo Acordo de Complementação Econômica nº 69 (ACE 69), que veda a cobrança de imposto de importação entre os dois países", diz a nota do MRE.

O ministério ainda informa que, em 2024, o comércio entre o Brasil e a Venezuela chegou a US$ 1,6 bilhão, sendo US$ 1,2 bilhão em exportações brasileiras. Entre os principais produtos da pauta de exportação para a Venezuela estão açúcares e melaços, produtos comestíveis e preparações, e milho.