Morre menina de 6 anos baleada na cabeça em festa infantil no Grande Recife

Morreu a menina de seis anos que havia sido baleada na cabeça durante uma festa de aniversário infantil em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife.

O que aconteceu

A morte cerebral da criança foi confirmada hoje pelo Hospital da Restauração, localizado no centro do Recife. A menina estava internada em estado grave na UTI da unidade de saúde desde o último domingo (20).

Não foram divulgadas informações sobre a data do velório e enterro da criança.

Relembre o caso

Um homem entrou atirando na casa onde a festa acontecia, segundo relatório policial. O caso aconteceu no bairro de Jardim Jordão, perto da divisa com a cidade do Recife, na noite de domingo (20).

Além da menina, outra criança e um jovem de 19 anos foram baleados e também levados ao Hospital da Restauração. A criança e o jovem não corriam risco de morrer. Não há informações sobre o estado de saúde atual deles.

Autor dos disparos seria um homem de 49 anos, que foi preso em flagrante. Ele não teve o nome divulgado pela polícia e o UOL não conseguiu acesso à defesa dele. Do lado de fora da delegacia, ele afirmou que era inocente e que entrou na casa onde a festa acontecia para se defender de uma perseguição.

A polícia não informou a linha de investigação sobre o crime. Testemunhas contaram à polícia que o jovem de 19 anos atingido seria o alvo do criminoso. O caso é investigado pelo Departamento de Homicídio e Proteção a Pessoas da capital.

Crime acontece três meses após uma menina de 4 anos morrer baleada no Recife no dia do aniversário dela. Em abril, ela foi atingida na cabeça após homens armados irem até o bairro de Água Fria, na zona oeste da cidade, para um acerto de contas com um grupo rival do tráfico de drogas da região. A garota também foi levada ao Hospital da Restauração.

Número de crianças feridas por tiros no Grande Recife subiu em 2025. Segundo o Instituto Fogo Cruzado, dez crianças com menos de 12 anos foram atingidas no primeiro semestre de 2025 e duas delas morreram. O número é o maior desde 2019, quando a contagem começou a ser feita, e é dobro do mesmo período de 2024, quando cinco crianças foram baleadas.