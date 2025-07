'Morango do amor' vira febre e confeiteiros comemoram: 'Uma segunda Páscoa'

O "morango do amor" é a nova moda nas confeitarias do Brasil —assim como já aconteceu com o cupcake, as paletas mexicanas e os doces de pistache. As lojas que vendem o doce que virou febre na internet comemoram o sucesso: comerciantes relatam ao UOL um aumento de 20% a 40% no faturamento.

'Virou a segunda Páscoa do ano'

Luciana Faria Silva, 50, é confeiteira há 30 anos e diz que nunca viu nada igual. Conhecida em Buritis, bairro de Belo Horizonte onde tem a loja, começou a receber mensagens de clientes. "Queriam saber se eu fazia. Decidi tentar, tinha visto algumas coisas na internet', conta. "Mas nunca vi nada igual, não tinha noção. A demanda está surreal, uma loucura."

Como confeiteira, sei que a Páscoa geralmente é a melhor época para vender. Mas agora está sendo uma segunda Páscoa. Tivemos um aumento de 40% no faturamento. Luciana Faria Silva, confeiteira em Belo Horizonte

Confeiteira contou que vende de 250 a 300 doces por dia. Além disso, contratou mais três funcionários para ajudar com a demanda. "Acho que ninguém esperava que fizesse tanto sucesso", explica. No entanto, Luciana acha que a moda será passageira.

Muitos amam e muitos odeiam, então vai ficar igual ao bombom ou à coxinha de morango, que vendemos em quantidade razoável depois que a moda passou. Luciana Faria Silva

'Morango do amor' vendido em loja de Belo Horizonte Imagem: Divulgação/Lu Cakes - Bolos Artesanais

'Acaba rápido e clientes entram na lista de reserva'

Em Goiânia, Thays Pinheiros, 32, viu o "morango do amor" viralizar nas redes. "Comecei a vender há dois meses depois que um pessoal apareceu vendendo em uma feira. Mas agora viralizou no Brasil inteiro. Em todo canto tem 'morango do amor'", conta a mulher, que tem uma loja no bairro Vila Pedroso.

Loja da Thays teve aumento de 20% no rendimento. Ela vende mais de 200 unidades por dia. "É o produto que mais vende atualmente. É algo maravilhoso, queria que tivesse um doce assim todo mês", diz. "Mercado estava ruim, com queda nas vendas, então o 'morango do amor' ajudou a retomar isso."

Confeiteira não consegue dar conta da demanda e há lista de reserva. Thays conta que, inicialmente, a equipe dela produzia cerca de 400 morangos por dia. No entanto, ela decidiu produzir 200 para preencher a cota do dia, além de organizar a lista de reserva quando o produto acaba.

'Morango do amor' de loja em Goiânia Imagem: Divulgação/Caseirinhos Gourmet Doceria

Acaba muito rápido e não consigo repor a todo instante. Nunca tinha visto nado disso com nenhum outro produto. Thays Pinheiros, confeiteira em Goiânia

Preço do doce, na loja de Thays, é R$ 16 ou R$ 17 pelo delivery. "Dá muito trabalho fazer esse doce, demoramos cerca de três horas para finalizar, mas realmente é uma combinação muito boa. É gostoso e não é enjoativo, então as pessoas querem comprar de novo", explica. "Quando acaba, os clientes escolhem outro doce para levar. Isso também ajuda na loja."

Nas redes, confeiteiras comemoram

Há diversos relatos de como a sobremesa ajudou a fechar o faturamento das docerias. No TikTok, uma pessoa comentou sobre o assunto e publicou um vídeo com a legenda: "Só as confeiteiras que tiveram seus faturamentos do mês salvos pelo 'morango do amor' vão comentar." Nos comentários, diversas pessoas concordaram com ela. "Graças a Deus em um dia de venda consegui pagar três contas atrasadas", escreveu uma internauta.

Um ano sem atuar como confeiteira e resolvi fazer esse 'morango do amor'. Advinhem? Consegui investir para voltar a confeitar! Muito obrigada quem inventou! Internauta no TikTok

Hoje fiz 70 unidades, o que para mim é muito, e graças a Deus todos vendidos. Internauta no TikTok