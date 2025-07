Um mês após o pedido, Moraes autoriza cirurgia de Daniel Silveira

Do UOL, em São Paulo

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes autorizou hoje o ex-deputado Daniel Silveira, preso numa colônia penal em Magé (RJ), a passar por uma cirurgia no joelho.

O que aconteceu

Ministro demorou mais de um mês para permitir procedimento no ligamento do joelho de Silveira. No pedido, a defesa argumentou que a operação era urgente. Os advogados de Silveira protocolaram em 24 de junho um pedido para que o ex-deputado passasse pela cirurgia o mais breve possível, porque a lesão estava causando "desgastes irreversíveis".

Ele pediu que os médicos informem o período em que Silveira precisará ficar no hospital. Moraes determinou também que a diretoria da penitenciária garanta que a saída dele seja somente pelo tempo "estritamente necessário". Além disso, a defesa deve incluir no processo comprovantes da realização da cirurgia em até 48 horas depois que ela ocorrer. Segundo os advogados do ex-deputado, o procedimento está marcado para a manhã deste sábado.

Autorização demorou porque passou por vários processos. Primeiro, Moraes pediu que Silveira passasse por perícia médica para comprovar a necessidade da cirurgia. Depois, Moraes encaminhou o caso para avaliação da PGR (Procuradoria-Geral da República), que se manifestou favoravelmente em 7 de julho.

Silveira descumpriu medidas cautelares

Daniel Silveira foi condenado pelo STF a oito anos e nove meses de prisão em 2022, em regime inicial fechado, por ameaça ao Estado democrático de Direito após promover ataques aos ministros do STF e estimular os atos antidemocráticos.

Em 2021, ele foi para a cadeia depois de publicar um vídeo em que ameaçava e disparava injúrias contra a Suprema Corte. O ex-parlamentar foi preso novamente em 2023, depois de ter, na véspera de Natal, descumprido as condições para a liberdade condicional e ter saído de casa durante o horário noturno.

Na ocasião, Moraes afirmou que ele desobedeceu as medidas cautelares 227 vezes. Em um dos episódios, o detento violou as restrições impostas pela Justiça indo a um passeio no shopping.

O ministro do STF tem sido taxativo em impedir saídas do ex-deputado. Em março deste ano, Moraes negou o direito de "saidinha" de Páscoa a Silveira sob a justificativa de que ele descumpriu acordos anteriores.

Em mais uma investida, o ex-policial militar alegou, em abril deste ano, que precisava trabalhar para garantir o sustento de sua família. Por isso, requisitou o regime semiaberto, com monitoramento feito por tornozeleira eletrônica. O pedido também foi negado por Moraes.