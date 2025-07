Moradores reclamam de água da Sabesp com 'gosto de terra' na Penha, em SP

Moradores da zona leste de São Paulo reclamam da qualidade de água ofertada pela Sabesp, que estaria com "gosto de terra".

A Sabesp diz que uma ação realizada entre os reservatórios Cantareira e Alto Tietê pode ter provocado a alteração no gosto, mas que a água não ameaça a saúde dos consumidores. Não há prazo para a situação ser normalizada.

O que aconteceu

Moradores dos bairros da Penha, Cangaíba e Vila Esperança, todos na zona leste da capital, relatam que o gosto da água está ruim desde a semana passada. As reclamações começaram nas redes sociais, com moradores que destacaram o "gosto forte de terra", além de um cheiro "desagradável", na água distribuída pelo menos desde a quinta-feira passada. Os moradores também relatam preocupação se a água com esse gosto e cheiro pode ser prejudicial à saúde.

Cheiro da água parece de "terra quando chove em lugar de construção". É assim que a professora de inglês Érika Carvalho descreve o gosto do líquido que tem chegado nas torneiras de sua casa.

Érika mora ao lado do Mercado Municipal da Penha e diz que tem comprado água mineral para beber e cozinhar. "O gosto é como se tivesse terra misturado com a água. Estamos comprando água para beber, pois é inviável beber ou fazer comida, mesmo com o uso de um filtro", disse ela ao UOL.

Carvalho afirma que já ligou "inúmeras vezes" para a Sabesp, mas o problema não é resolvido. "Minha ligação tem espera de mais de 200 pessoas [na fila para ser atendida]. Ainda não tivemos retorno da Sabesp, mesmo com os protocolos".

Gosto de terra fica na comida, afirma a artesã Alessandra Ferreira. "A água tem cheiro e sabor de terra, [quando usa para cozinhar] fica o gosto no café e na comida. É horrível", diz ela.

Quase uma semana depois das reclamações dos moradores, a Sabesp ainda não resolveu o problema, nem explicou o que provocou esse gosto e cheiro incômodos na água. "A Sabesp não dá nenhuma satisfação. Falei pelo WhatsApp deles ontem, falaram que viria alguém em casa, mas nada", completa Ferreira, que mora na Rua Omachá, na Penha.

O que diz a Sabesp

Nos últimos dias foi realizada uma manobra no Sistema Flex entre os reservatórios Cantareira e Alto Tietê, informa a companhia. A ação que pode ter alterado o gosto, mas a água não ofertada não é prejudicial à saúde dos consumidores, segundo a empresa.

Devido às características específicas de cada manancial, pode haver alteração no gosto e no odor da água. Essas mudanças são normais e não interferem na alta qualidade da água fornecida pela Sabesp, que segue todos os padrões de potabilidade Sabesp, em nota ao UOL

Sabesp também disse que a operação "permite a alternância entre diferentes mananciais para atender à demanda de determinadas regiões, garantindo maior segurança hídrica nas áreas da Penha, Cangaíba e Vila Guilhermina", na zona leste. "Moradores que tenham notado alguma alteração na coloração da água devem entrar em contato com a Sabesp", completou a empresa, que não especificou um prazo de quando o gosto voltará à normalidade.

Ocorrências e solicitações podem ser registradas pelos canais: Central de Atendimento pelo telefone 0800 055 0195 (ligação gratuita), pelo WhatsApp (11) 3388-8000 ou pela Agência Virtual no site www.sabesp.com.br.