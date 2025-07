Minério de ferro registra 5º ganho semanal, apesar da fraca produção de aço e alta de estoques

Por Lucas Liew

CINGAPURA (Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro registraram o quinto ganho consecutivo em base semanal, apesar de uma queda na sessão desta sexta-feira, e mesmo com o aumento dos estoques portuários e uma produção global de aço mais fraca pesando sobre os preços.

O contrato de setembro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com queda de 1,11% mais baixo, a 802,5 iuanes (US$112,01) a tonelada.

O contrato subiu quase 1% esta semana.

O minério de ferro de referência de agosto na Bolsa de Cingapura recuava 2%, a US$102,95 por tonelada, mas fechou a semana com ganho de 2,16% frente à anterior.

A produção global de aço em junho caiu 5,8% em relação ao ano anterior, enquanto a produção de aço bruto da China retraiu 9,2% durante o mesmo período, segundo dados da Associação Mundial do Aço.

Os estoques totais de minério de ferro nos portos da China aumentaram 0,11% em relação à semana anterior, para 131 milhões de toneladas, em 25 de julho, de acordo com dados da SteelHome, elevando a pressão sobre os preços.

A produção de ferro-gusa, um indicador da demanda de minério de ferro, caiu 0,1% na semana, de acordo com dados da consultoria Mysteel.

Ainda assim, a taxa de operação dos altos-fornos na China aumentou na semana encerrada em 25 de julho, atingindo 83,46%, um aumento de 0,31 ponto percentual em relação à semana anterior, disse a Mysteel em uma nota separada.

Os investidores estão de olho na reunião do Politburo da próxima semana, que definirá a política econômica para o resto do ano.

