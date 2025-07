Marcos do Val pode ter prisão preventiva pedida pelo STF, diz professor

Mesmo impedido por decisão do STF, o senador Marcos do Val viajou para os Estados Unidos. O descumprimento da ordem é passível de uma determinação de prisão preventiva pelo ministro Alexandre de Moraes, afirmou Pierpaolo Bottini, professor de direito penal da USP, em entrevista ao UOL News, do Canal UOL.

É natural que quando essa pessoa deixe de cumprir essas medidas cautelares, o risco de substituir essas cautelares por uma prisão preventiva é muito grande. Então, eu vejo, sim, a possibilidade de o ministro Alexandre de Moraes converter essa medida em uma prisão preventiva.

É claro que ao fazer isso ele precisa olhar com muito cuidado se realmente essa é a única medida cabível, se existem outras medidas talvez mais graves que a cassação do passaporte ou uma tornozeleira que possam cumprir esse objetivo, mas está aberta a possibilidade de ele pedir, de autorizar ou determinar uma prisão preventiva.

Pierpaolo Bottini, professor de direito

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou o bloqueio dos cartões de crédito de Marcos do Val e de sua filha após o parlamentar viajar para os Estados Unidos mesmo com uma ordem para cancelar seu passaporte diplomático.

A ordem do ministro do STF também bloqueia aplicações de Marcos do Val. Os bancos e operadoras de cartão têm 24 horas para executar as ordens. O parlamentar está com cartões bloqueados enquanto passa férias na Disney com a família.

O professor Pierpaolo Bottini destacou que a regra das cautelares é bastante clara e objetiva com relação à prisão preventiva.

A regra das cautelares prevista no Código de Processo Penal é bastante clara e objetiva. Todas essas cautelares são substitutivas de uma prisão preventiva.

Então, nesses casos, o juiz vê hipóteses que ensejariam a prisão preventiva, mas em vez de decretar essa prisão, acaba adotando medidas alternativas que tenham a mesma finalidade, que sejam menos graves, mas alcancem a mesma finalidade.

Pierpaolo Bottini, professor de direito

