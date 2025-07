Mais de 600 crianças morreram de desnutrição na Nigéria nos últimos seis meses, diz MSF

ABUJA (Reuters) - Pelo menos 652 crianças morreram de inanição no Estado nigeriano de Katsina nos primeiros seis meses de 2025, informou a organização humanitária Médicos Sem Fronteiras (MSF) nesta sexta-feira, resultado que, segundo a organização, resulta de cortes de financiamento por parte de doadores internacionais.

Katsina, no norte do país, é assolado pela criminalidade.

"Atualmente, estamos testemunhando cortes maciços no orçamento, particularmente dos Estados Unidos, do Reino Unido e da União Europeia, que estão tendo um impacto real no tratamento de crianças desnutridas", disse a MSF.

Na quarta-feira, a agência de alimentos das Nações Unidas disse que será forçada a suspender a ajuda alimentar e nutricional para 1,3 milhão de pessoas no nordeste da Nigéria, atingido pela insurgência no final de julho, diante dos estoques esgotados.

A Nigéria orçou 200 bilhões de nairas (US$130 milhões) neste ano para amortecer o déficit decorrente da retirada do financiamento ao setor de saúde pelos EUA.

A MSF disse que o número de crianças em Katsina com a forma mais grave de desnutrição aumentou cerca de 208% neste ano em comparação com o mesmo período do ano passado e "infelizmente 652 crianças já morreram em nossas instalações desde o início de 2025".

A criminalidade é abundante em Katsina, onde a insegurança forçou o deslocamento de muitas pessoas, levando-as a abandonar suas fazendas.

O governo, juntamente com grupos de vigilantes civis locais, tem se esforçado para conter as atividades dos bandidos.

