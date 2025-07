Mais de 260 mortos, incluindo 126 crianças, desde o início das monções no Paquistão

As chuvas torrenciais que atingiram o Paquistão desde o início das monções mataram 266 pessoas, quase metade delas crianças, em plena temporada de férias escolares, informou uma agência governamental à AFP nesta sexta-feira (25).

Este último balanço, que inclui as 126 crianças que perderam a vida, é explicado pelo fato de "escolas e faculdades estarem fechadas", disse Mazhar Husain, porta-voz da Autoridade de Gestão de Desastres da província de Punjab.

"As crianças ficam em casa e são muito vulneráveis. Elas brincam na água e podem ser vítimas de afogamento ou eletrocussão", disse ele.

Muitas vítimas também morreram quando suas casas desabaram ou foram arrastadas por enchentes repentinas.

Esta temporada de monções, que começou mais cedo do que em anos anteriores, foi descrita como "incomum" pelas autoridades.

Punjab, a província mais populosa do Paquistão, registrou 73% mais chuvas em julho do que no mesmo mês do ano passado, observou Husain.

As monções, que fornecem de 70% a 80% da precipitação anual do sul da Ásia entre junho e setembro, são vitais para a subsistência de milhões de agricultores na região.

str-jma/bds/mab/eg/aa/jc

© Agence France-Presse