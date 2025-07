LVMH está em negociações para vender a Marc Jacobs, dizem fontes

Por Abigail Summerville e Mrinmay Dey

(Reuters) - O grupo de luxo francês LVMH está em discussões com vários compradores para se desfazer de sua marca de moda Marc Jacobs, disseram fontes à Reuters nesta sexta-feira.

A empresa liderada por Bernard Arnault tem mantido conversas com potenciais compradores, incluindo a Authentic Brands Group, dona da Reebok, e a WHP Global, segundo as fontes.

A Authentic Brands não quis comentar o assunto. A WHP não respondeu de imediato.

A Bluestar Alliance, proprietária da Brookstone, também está interessada na Marc Jacobs, que pode valer cerca de US$1 bilhão, de acordo com o Wall Street Journal, que noticiou primeiro as conversas.

LVMH, Marc Jacobs e Bluestar Alliance não responderam imediatamente aos pedidos para comentar a reportagem do WSJ.

Fundada em 1984 pelo fabricante norte-americano Marc Jacobs, a marca de moda de luxo é conhecida por seus designs ecléticos e ousados que misturam alta costura com a moda das ruas. Em 1997, a LVMH contratou Jacobs para liderar a marca Louis Vuitton e adquiriu uma participação na marca homônima do estilista.

Recentemente, a LVMH vem se desfazendo de algumas de suas marcas para simplificar seu portfólio. No ano passado, vendeu a marca de roupas Off-White, fundada em 2012 pelo falecido Virgil Abloh, para a Bluestar Alliance, sediada em Nova York, por um valor não revelado.

Outra marca, Stella McCartney, recomprou este ano a participação minoritária detida pela LVMH na casa de moda que ela fundou cerca de cinco anos após o grupo de luxo adquiri-la.

As vendas da LVMH no segundo trimestre, que incluem bolsas Louis Vuitton, vestidos Dior e champanhe Moet & Chandon, vieram um pouco abaixo das expectativas do mercado.

As ações da empresa subiram, com analistas apontando esperanças no horizonte, já que o grupo disse ter observado alguns sinais de recuperação no importante mercado chinês.

Adam Cochrane, analista do Deutsche Bank, disse que, embora os resultados do segundo trimestre não tenham sido "brilhantes", há algum "raio de esperança".

As marcas de luxo francesas têm navegado por desafios prolongados de mercado, incluindo uma desaceleração e o potencial impacto das tarifas de importação dos Estados Unidos.

(Reportagem de Mrinmay Dey, em Bengaluru, e Abigail Summerville, em Nova York)