Lula: 'Trump, o dia que você quiser conversar, o Brasil está preparado'

A uma semana da data marcada para o início do tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil, o presidente Lula (PT) disse que vai insistir na negociação, mas não vai ceder no julgamento da tentativa de golpe ou na regulação das big techs.

O que aconteceu

Lula falou que está pronto para conversar com o presidente dos EUA, Donald Trump. "Trump, o dia em que você puder conversar, o Brasil estará pronto para discutir e mostrar o quando você foi levado por informações. Quando souber da verdade, vai falar: 'Lula, não vou mais taxar o Brasil'", declarou ele hoje em evento na região metropolitana de São Paulo.

Presidente disse que vai tentar negociar, mas que não pretende ceder em pontos citados na carta em que Trump anunciou a sobretaxa. "Ele colocou três coisas [na carta] que não dá pra aceitar. [O ex-presidente Jair] Bolsonaro não é problema meu, é problema da justiça", afirmou. "Segundo, ele diz que não aceita punição ou regulação das big techs, mas faremos, tem que respeitar a legislação brasileira. E terceiro, é que disseram que EUA tem prejuízo na relação comercial com o Brasil, mas tem superávit há 15 anos."

Tarifaço dos EUA começa a valer sexta que vem (1°). O governo vem tentando negociar com a administração de Donald Trump desde maio, mas ainda não anunciou nenhum avanço. Segundo reportagem da Folha, a equipe do ministério da Fazenda tentou contato com o equivalente norte-americano, a secretaria do Tesouro, e ouviu que as tratativas só poderiam começar com autorização direta da Casa Branca.

Lula convidou, mas Tarcísio não compareceu

Lula foi a Osasco, na região metropolitana de São Paulo, anunciar R$ 4,67 bilhões para a urbanização de favelas em 12 estados através do Novo PAC. Na cidade de Osasco, serão R$ 12 milhões para melhorias para as favelas da 13 e do Limite.

Tarcísio de Freitas (Republicanos), foi convidado, mas não compareceu. O governador está hoje em Boituva (100 km da capital), onde inaugura uma escola.

Presidente alfinetou ausência. "Convido prefeito e governador para todos os eventos que faço porque estou em missão institucional", falou.