Leilões do Itaú têm de terreno de R$ 37 mil em SE a apê de R$ 1,8 mi em SC

O Banco Itaú disponibilizou 278 imóveis para sem leiloados. Há ofertas de casas, apartamentos, salas comerciais e terrenos.

O que aconteceu

O primeiro leilão é do Portal Zuk e foi aberto ontem, às 10h (de Brasília). São 161 lotes em 21 estados. Já o segundo é realizado pela Biasi Leilões nesta sexta-feira, a partir das 15h, com 117 lotes em 13 estados e no Distrito Federal.

Entre os dois leilões, o imóvel mais barato tem lance inicial de apenas R$ 37,85 mil. É um terreno de 300m² localizado na cidade de Itaporanga D'ajuda (SE).

Já o imóvel mais caro fica em Florianópolis (SC). Trata-se de um apartamento no bairro do Campeche com área total de 264m², com lance inicial a partir de R$ 1,85 milhão.

As vendas acontecem online, nas plataformas das companhias, e cada imóvel tem horário definido para início e fim dos lances. As opções de pagamento variam de acordo com o lote.

Zuk Leilões

Data e hora : 24/07/2025, a partir das 10h

: 24/07/2025, a partir das 10h Regiões : AC, AM, BA, CE, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RS, SE, SC, SP e TO

: AC, AM, BA, CE, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RS, SE, SC, SP e TO Lances a partir de R$ 37,8 mil

Biasi Leilões